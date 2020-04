La chanson qui file la pêche #3

"Take the long way home". Vous proposer une chanson qui parle du désir de retour à la maison, alors qu'actuellement on rêve tous du contraire, c'est gonflé, non ?

Chaque week-end, on vous conseille une chanson à écouter fort pour chasser la déprime. Aujourd'hui 11 avril : "Take the long way home" de Supertramp.

Cette chanson est extraite de "Breakfast in America" (1979), l'un des albums les plus vendus au monde. Il constitue l'apogée du groupe Supertramp. Un disque léger et enjoué qui s'écoute avec toujours autant de plaisir plus de 40 ans après sa sortie !

Montez le son et laissez l'intro à l'harmonica envahir la pièce !

Publié le 11 avril 2020

