Carnets de voyages

Notre nouvelle rubrique hebdomadaire va vous transporter dans des voyages extraordinaires en compagnie de Jules Verne !

La période actuelle est très compliquée en raison de l'ampleur de la crise sanitaire que nous traversons. Le confinement, s'il est nécessaire, n'en est pas moins pesant par moment. Au moins cela nous permettra-t-il de mieux apprécier cette liberté dont nous jouissons habituellement et que trop souvent nous considérons comme acquise.

En attendant de pouvoir de nouveau voyager physiquement, je vous propose de voyager par la pensée avec un des plus grands auteurs du genre : Jules Verne. Cet écrivain né en 1828 et décédé en 1905 a été extraordinairement prolifique : plus de 80 romans, une quinzaine de pièces de théâtre, 180 poèmes, des recueils de nouvelles, des ouvrages historiques ou encyclopédiques, des correspondances, etc.

Il est par ailleurs l'auteur français le plus traduit dans le monde, principalement pour sa série des "Voyages extraordinaires". C'est justement cette série qui nous intéresse ici.

Les voyages extraordinaires se composent de 18 nouvelles et 62 romans, dont certains sont immensément connus ("20 000 lieues sous les mer" et «"Le tour du monde en 80 jours", pour ne citer que les plus évidents), et d'autres une peu moins renommés.

Je vous propose donc, pendant cette période d'immobilisme forcé, de vous échapper du quotidien en lisant ou relisant quelques-uns de ces extraordinaires voyages (sélectionnés de manière totalement arbitraire par mes soins!), dont certains sont relativement peu connus. En espérant que cette incursion dans le XIXe siècle vous permettra de vous évader agréablement !

Prêts pour le voyage ?... Alors rendez-vous ici même la semaine prochaine pour découvrir votre première destination...

Olivier Chapelotte

La première chronique sera mise en ligne vendredi 17 avril 2020.