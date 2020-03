Coronavirus : les infos concernant la vallée

Nous regroupons dans cette rubrique les communiqués et annonces importantes ou utiles, au fur et à mesure qu'ils nous parviennent.

26 mars à 17h00

Crest : la ville met en place un service gratuit d'impression

À compter du 26 mars, les Crestois qui ne disposent pas d'imprimante à domicile et ont un besoin d'impression urgent (devoirs scolaires, documents de travail, etc.) peuvent s'adresser à la mairie en envoyant un mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Les impressions seront réalisées gratuitement, en noir et blanc, au format A4 (21 x 29,7 cm), dans la limite de quantités raisonnables. Il convient d'adresser votre document en PDF. Vous serez averti par retour de mail lorsque les impressions seront prêtes. Vous pourrez venir alors les récupérer à l’accueil de la Mairie, sur présentation d'un justificatif d'identité.

26 mars à 13h05

Aouste : maintien du marché hebdomadaire

Suite à la demande du maire, le Préfet de la Drôme a accordé une dérogation pour le maintien du marché d'Aouste sur Sye. Il continuera donc à se dérouler tous les jeudis matin, place de la Poste.

26 mars à 11h34

Drôme : Interdiction du brûlage des déchets verts

A compter du 25 mars 2020, tout brûlage de déchets verts et végétaux, tout écobuage est à nouveau interdit, dans le département de la Drôme, et cela pour des raisons de santé publique et de lutte contre la pollution de l’air.

26 mars à 9h30

CAF Drôme : Les versements de toutes les prestations seront assurés

Les Caf sont fermés depuis lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre, y compris les accueils sur rendez-vous. L'accueil téléphonique est maintenu au 0810 25 26 10 (0,06€/min + prix d'appel) pour les allocataires souhaitant contacter la Caf. En parallèle, les équipes sont actuellement mobilisées en télétravail dans le cadre du Plan de continuité d'activité, pour maintenir les droits et garantir la continuité du paiement des prestations aux allocataires. Les versements de toutes les prestations seront assurés comme d'habitude, avec un prochain paiement pour les droits de mars qui sera effectué comme cela était prévu, c'est-à-dire le 6 avril.

25 mars à 23h58

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé à 14h

La répartition du nombre de cas positifs dans la Drôme est la suivante : 119 (+ 6) cas

En Auvergne-Rhône-Alpes : 2 093 cas sont confirmés biologiquement au COVID-19 depuis le début de l’épidémie (+ 236 cas / + 13 % par rapport à la veille).

25 mars à 15h57

Nouvelles dispositions pendant vos déplacements

Consignes de la gendarmerie, afin d'assurer la bonne protection sanitaire de chacun lors des contrôles routiers liés au COVID-19 :

PRÉSENTER VOTRE PIÈCE D'IDENTITÉ À L'AVANT LORS DU CONTRÔLE

FIXER VOTRE ATTESTATION DÉROGATOIRE SUR LA VITRE ARRIÈRE CÔTÉ CONDUCTEUR

25 mars à 15h25

EURRE : le secrétariat de mairie ferme au public

Le secrétariat de mairie de la commune d’Eurre n’est plus ouvert au public jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez appeler le 04.75.25.64.13 le lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 pour entrer en contact avec l’agent de permanence pour tout type d’informations.

25 mars à 15h15

CREST : les magasins L'étincelle et Biomonde ferment au public

Les deux magasins ferment au public mais vous pouvez encore passer commande. Plus d'infos.

25 mars à 15h00

Un dispositif d’écoute et de livraison solidaire lancé par la Croix-Rouge française

Pour répondre à la crise COVID-19, la Croix-Rouge française a renforcé certaines de ses activités pour répondre à l’urgence sanitaire et sociale (secours, maraudes, centres d’hébergement pour sans-abri, distribution alimentaire). Elle complète aujourd’hui sa réponse avec "Croix-Rouge chez vous", un dispositif qui s’adresse aux personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social. En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h, elles pourront bénéficier d’une écoute et d’un soutien psychologique, d’informations sur la situation, mais aussi de la possibilité de commander des produits de première nécessité livrés par des volontaires de la Croix-Rouge.

25 mars à 10h00

Saoû et Beaufort : maintien du marché hebdomadaire

Les maires en ont fait la demande au préfet qui leur a accordé.

25 mars à 9h00

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé hier à 14h

La répartition du nombre de cas positifs dans la Drôme est la suivante : 113 (+1) cas

En Auvergne-Rhône-Alpes : 1 857 cas sont confirmés biologiquement au COVID-19 depuis le début de l’épidémie.

24 mars à 17h45

les Chambres consulaires (CCI et CMA) comme interlocuteur des entreprises

Le Gouvernement a décidé de positionner les Chambres consulaires (CCI et CMA) comme interlocuteur de premier niveau des entreprises. En région Auvergne-Rhône-Alpes, les Chambres sont ainsi mobilisées avec le soutien technique de l’État. Elles sont disponibles dans la Drôme via une adresse email et un numéro de téléphone :

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou 4 75 75 70 00

ou 4 75 75 70 00 Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Drôme : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

24 mars à 16h47

Entreprises : mise en place d'un comité de crise

Le ministre de l'Économie et des Finances annonce la mise en place d’un comité de crise face à la situation de dégradation des délais de paiement des entreprises. Plus d'infos.

24 mars à 13h19

Célia de Lavergne organise de nouveau un Facebook Live

La députée Célia de Lavergne organise de nouveau un Facebook Live ce jeudi 26 mars à 11h, au regard du succès du précédent, et du nombre de questions remontées surtout en lien avec l'épidémie de Covid-19.

Lien de l'évènement.

24 mars à 10h30

Ordures ménagères CCVD

La CCVD, via son service de collecte des OM, est vigilante à maintenir ce ramassage pour éviter tout problème supplémentaire. Cependant, nous sommes confrontés à des comportements déplacés de la part de nos concitoyens. En effet, les bacs destinés à récupérer les OM sont utilisés pour déposer toutes sortes d’objets, pneus, encombrants, déchets verts... etc.

En cette prériode de confinement, il est vraiment important de conserver chez soi les encombrants et autres objets qui rejoindront les déchetteries à la fin du confinement et non d’utiliser les bacs pour cela. Les agents font preuve d’un grand dévouement pour l’ensemble du territoire, les équipes sont là et une usure est à craindre si la situation perdurait ou s’accentuait. Merci de votre civisme !

23 mars à 20h54

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé

La répartition du nombre de cas positifs et du nombre de décès dans la Drôme est la suivante : 112 (+13) cas, dont 9 (+2) décès

Au niveau national : 1 738 cas sont confirmés biologiquement au COVID-19 (1 431 hier/+ 307 cas) et 85 décès sont intervenus (72 hier/+ 13).

23 mars à 20h51

Confinement : les annonces d'Edouard Philippe ce soir

Le gouvernement a jugé nécessaire un contrôle plus strict des mesures actuelles. Un décret va être signé ce soir, dont les règles devront être applicables demain :

Sortir pour courir ou se promener : sortie sportive limitée à un rayon de 1 km et une heure maximum, seul et au maximum une seule fois par jour.

Interdiction des "marchés ouverts" : il restera cependant une possibilité de dérogation décidée par les préfets, notamment pour les petits villages.

Sortir pour des raisons de santé : des sorties pour des soins urgents en dehors du coronavirus autorisées ou qui répondent aux demandes d’un médecin, uniquement.

23 mars à 17h25

Mobilisation citoyenne : une plateforme en ligne

Le gouvernement a ouvert ce dimanche 22 mars une plateforme en ligne pour recenser les bénévoles voulant aider des personnes âgées, isolées ou démunies, en lien avec les réseaux associatifs, en cette période de crise du coronavirus. L’ensemble des volontaires, de moins de 70 ans, seront appelés à se mobiliser sur 4 missions prioritaires :

Je distribue des produits de première nécessité (aliments, hygiène, ...) et des repas aux plus démunis

Je garde des enfants de soignants ou d’une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance

Je maintiens un lien (téléphone, visio, mail, ...) avec des personnes fragiles isolées (âgées, malades, situation de handicap, de pauvreté, de précarité, etc.)

Je fais les courses de produits essentiels pour mes voisins les plus fragiles.

Un référent mobilisation citoyenne a été désigné dans chaque département. Pour la Drôme, il s’agit de monsieur Olivier Bouleux, chef du service sport et vie associative à la DDCS de la Drôme qui peut être contacté par courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

23 mars à 17h07

Les projets de loi adoptés hier au Parlement

La députée de la 3e circonscription de la Drôme, Célia de Lavergne, nous a adressé un communiqué de presse relatif aux projets de loi adoptés hier au Parlement et permettant de faire face à l'épidémie de covid-19.

À consulter ici

23 mars à 15h16

Nouveau justificatif de déplacements pour raison professionnelle

La gendarmerie signale que le justificatif pour déplacements professionnels a changé. Vous pouvez télécharger le nouveau formulaire en cliquant ici.

23 mars à 14h36

Livraison de pain entre le Poët Cellard, Crest et Aouste

"Le pain de Sébastien" propose un service de livraison à domicile :

Cette semaine, dépôt de pain dans mon cabanon à Aouste sur Sye à partir de jeudi 10h et les jours suivants, ou livraison à domicile le jeudi. Le pain au cabanon sera emballé dans 2 sacs pour le couvrir intégralement. Paiement par virement bancaire de préférence pour éviter les contacts.

Cette semaine, 2 variétés : *CAMPAGNE*: 5€/kg (blé semi-complet avec une pointe de seigle) et *LIN*: 5€50/kg (= CAMPAGNE aux graines de lin pré-germées de Montmeyran certifiées biocohérence). Format unique: 1kg moulé (l'équivalent de 4 ou 5 baguettes)

Livraison et points de dépôts:

- mercredi 17h à 21h : sur ma route de retour du fournil entre Poët Celard et Crest (Francillon, Saou, Pont de Barret, Soyans, Puy St Martin, La Répara, Autichamps, Divajeu)

- jeudi 10h-22h et les jours suivants : libre service dans mon cabanon à Aouste,16 chemin de l’égalité (quand vous faites face au portail du cimetiere de Aouste, prendre le chemin à droite sur 100m)

- jeudi: sur votre lieu de travail ou à domicile (même en votre absence) dans un rayon de 5km de Crest et Aouste (y compris Blacons et Piegros)

Commandes :

- de préférence avant mardi 14h, heure du pétrissage, mais envoyez toujours un message tardif car je fais souvent de la pâte supplémentaire pour les retardataires

- au 07 81 78 12 40 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

- en précisant le lieu de livraison et éventuellement l'heure maxi de livraison ou la cuisson.

23 mars à 13h58

Couvre feu à Allex

Un couvre-feu est instauré à partir de lundi 23 mars, de 21h à 6h, avec une interdiction formelle de circuler, sauf pour les travailleurs et urgences.

Veille d’urgence à l’état civil aux heures d’ouverture de la mairie.

23 mars à 13h46

Saillans : chaîne de solidarité

Une Chaîne de solidarité Covid-19, initiée par la mairie et coordonnée par le Forum, permet de contacter et d’aider plusieurs personnes isolées ou qui ont besoin de soutien, à Saillans et dans les communes limitrophes. Faites passer l’info dans votre entourage et dans votre quartier, si vous connaissez quelqu’un(e) en difficulté ou qui a des besoins spécifiques (aide à domicile, courses, questions diverses…), vous pouvez contacter le responsable de la Chaîne solidarité au numéro 06 62 08 01 03 ou au travers du formulaire de contact sur le site du Forum.

23 mars à 13h45

Commune de Piégros-la-Clastre

Accueil tous les jours sauf mercredi après-midi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Tél. 04 75 40 01 04

23 mars à 13h45

Mirabel-et-Blacons : communication de la mairie

Des attestations de déplacement sont disponibles dans le hall de la mairie au rez-de-chaussée. La municipalité a appelé toutes les personnes de plus de 80 ans inscrites sur les listes électorales.Accueil téléphonique possible tous les jours de 8h à 17h. Tél. 04 75 40 00 66

23 mars à 13h30

Crest lance une chaîne de solidarité

La Ville de Crest vient de lancer une chaîne de solidarité en ligne, "Crest solid'R", destinée à mettre en lien tous ceux qui veulent aider, être aidés, et partager leurs initiatives, astuces, informations en cette période délicate. Groupe à retrouver sur facebook. Plus d'infos ici.

23 mars à 11h30

Message aux entreprises en difficultés

Depuis le mardi 17 mars, la Chambre de Commerce et d'Industrie a été désigné interlocuteur de premier rang des entreprises, pour les accompagner dans la crise économique liée au coronavirus. Des cellules d’accompagnement, avec hotlines et boîtes mail dédiées, ont été créées. Grâce à ces contacts de proximité, et face à la détresse de bon nombre d’entreprises, les CCI alertent en temps réel les pouvoirs publics de la situation économique, mais aussi des angles morts des dispositifs de soutien ou de problèmes techniques pouvant apparaître.

Plus d'infos sur le site CCI Drôme.

22 mars à 20h17

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé

La répartition du nombre de cas positifs et du nombre de décès dans la Drôme est la suivante : 99 (+6) cas, dont 7 (+1) personnes décédées.

Au niveau national : 1 431 cas sont confirmés biologiquement au COVID-19 (1 266 hier/+ 165 cas) et 72 décès sont intervenus (57 hier/+ 15).

22 mars à 20h09

Les collectes de sang sont maintenues

Déclaré par les autorités comme Vitales et Indispensables les collectes de sang sont maintenues. Merci pour les malades !

• À La begude de Mazenc, mardi 24 mars, à la salle des fêtes de 15h30 à 19h.

• À Loriol, mercredi 25 mars, à la salle des fêtes de 14h à 19h.

• À Cleon d'Andran, lundi 30 mars, à la salle des fêtes de 9h à 12h30.

22 mars à 14h52

Des drones pour inciter au confinement

La préfecture de la Drôme envisage d'employer des drones équipés de haut-parleurs pour diffuser les consignes gouvernementales sur le confinement au-dessus de certains lieux encore trop fréquentés. Ce dispositif pourrait être mis en place dès la semaine prochaine. Des entreprises et des associations disposants de drones ont été démarchées. (source : France Bleu)

22 mars à 14h39

Romans instaure le couvre feu

Àprès Valence, c'est au tour de Romans d'instaurer le couvre feu à partir de ce soir dimanche. La circulation (personnes et véhicules) dans la ville est interdite entre 21h et 6h jusqu'au 31 mars.

22 mars à 14h10

Expliquer le Coronavirus aux enfants

Deux dromoises créent une BD à dessiner pour aider les enfants à parler du COVID-19. Aurélie Alleon et Nina Ciccone, respectivement illustratrice et psychologue clinicienne ont collaboré à distance pour co-créer une BD à "papoter".

Ce n'est pas toujours facile de parler aux enfants de ce qui peut leur faire peur, ce n'est pas toujours facile non plus pour les enfants de comprendre les peurs qu'ils perçoivent chez les adultes. Voici une situation ludique pour aider à créer le dialogue entre les enfants et les parents, pour mettre des mots sur ce sujet qui les inquiètent, qu'ils puissent parler de leur peur d'une manière rassurante et dédramatisante.

Retrouvez ici le fichier pdf à télécharger gratuitement pour les parents (3 pages à compléter et colorier).

22 mars à 13h30

Cours à domicile gratuits

L'heure est à la solidarité et à l'entraide. Pour vous être utile pendant le confinement, Skilleos (une plateforme de cours vidéo en ligne) a décidé de se mobiliser et de proposer gratuitement (pas de carte de crédit/pas d’engagement) et en illimité pendant 1 mois son catalogue de plus de 1000 cours vidéo en ligne pour toute la famille.

Pour les enfants, des cours en ligne de soutien scolaire pour compenser les fermetures d’écoles et de loisirs enfants (dessin yoga, origami, piano…) pour occuper les enfants à la maison.

Pour les adultes, des cours en ligne de loisirs à la maison : pâtisserie et cuisine, musique, dessin, couture, yoga, fitness, décoration d’intérieur… et même code de la route.

Apprendre une nouvelle compétence : apprendre à coder, Photoshop, webmarketing, Excel, langues, design, data, vente, animation de réunion, logiciels collaboratifs...

Plus d'infos en cliquant ici.

21 mars à 22h30

Valence met en place un couvre feu

Parce que trop de monde circulait encore dans les rues dans la nuit de vendredi à samedi, la ville de Valence a instauré un couvre feu. Les déplacements sont interdits dans la ville entre 21h et 6h.





21 mars à 20h55

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé

En raison de données trop imprécises, l'ARS n'a pas été en mesure hier de communiquer les chiffres sur l'avancée de la contamination. Par conséquent, la répartition du nombre de cas positifs et du nombre de décès par département correspond à une remontée épidémiologique sur deux jours (vendredi 20 mars et samedi 21 mars.)

La répartition du nombre de cas positifs et du nombre de décès dans la Drôme est la suivante : 93 (+7) cas, dont 6 (+3) personnes décédées.

Au niveau national : 1 266 cas confirmés biologiquement au COVID-19 (1014 jeudi /+252 cas) et 57 décès (39 jeudi/+18).

21 mars à 14h49

Mesures en faveur du secteur culturel

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Franck Riester, ministre de la Culture, annoncent des mesures exceptionnelles de soutien aux intermittents et salariés du secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire. Il annoncent le gel de la période démarrant le 15 mars et s’achevant à la fin du confinement pour le calcul de la période de référence ouvrant droit à assurance chômage pour les intermittents du spectacle (artistes interprètes et techniciens), afin de ne pas pénaliser les intermittents qui ne peuvent travailler et acquérir des droits pendant cette phase de l’épidémie du coronavirus.

Ils annoncent également le maintient des versement des indemnités au titre de l’assurance chômage pour les intermittents du spectacle (artistes interprètes et techniciens) et autres salariés (contrats courts…) du secteur culturel, afin que les personnes arrivant en fin de droit pendant cette phase de l’épidémie puissent continuer à être indemnisées.

21 mars à 14h37

Une alternative alimentaire en période de confinement

L'AMAP de Crest nous informe qu'en situation sanitaire de confinement, elle constitue une bonne alternative pour se fournir en alimentation : distribution de produits locaux et bio une fois par semaine devant le boulodrome de Soubeyran les jeudis de 18h à 19h.

Une première distribution en situation de "confinement" a été organisée et ça s'est très bien passé : les producteurs avaient désinfectés les paniers contenant les légumes. Ils avaient apporté des gants. Tous les Amapiens avaient tenu une distance de sécurité. Il y avait largement la place pour se sentir en sécurité et pas dans une situation oppressante.

Pour plus d'infos : le site internet ou par mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

21 mars à 13h00

Le marché de Crest ce matin

Une photo prise sur le marché de Crest, ce matin. Relocalisé place au Champ-de-Mars, il permettait de venir se ravitailler tout en respectant les distances sanitaires de sécurité entre chaque stand.

20 mars à 22h55

Radio Ferréol ferme ses portes mais ouvre ses créneaux d'antenne

Les dernières consignes sanitaires nous ont fait prendre la difficile mais raisonnable décision de fermer les portes de la radio. Cependant salariés et bénévoles s'organisent pour pouvoir travailler à distance. En ces temps de confinement, quoi de plus simple et beau qu'une radio pour relier les gens ? Nous avons l’intuition que nous pouvons servir, sinon de vaccin contre le virus, au moins d’antidote à l’angoisse, à l'ennui, au repli sur soi. Ici on peut se parler à l'oreille sans risque de se transmettre autre chose que des ondes guérisseuses. On ferme les portes, mais on ouvre les créneaux d'antenne !

Nous invitons donc :

les structures publiques, associations, collectivités ou autre à nous dire si vous souhaitez être interviewés au téléphone afin de nous donner des nouvelles de votre actualité et informer le public sur la façon dont vous adaptez votre service au confinement

tout un chacun à nous proposer tous types contenus : dédicaces, témoignages (vos trucs pour travailler à la maison ou ne pas vous y ennuyer, les galères et les bonheurs), lectures, paysages sonores, fictions...des histoires qui nous emmènent loin, ou au contraire nous font entrer chez vous. Faites-nous entendre vos proches, vos enfants, votre environnement. Faites-nous rire, rêver, pleurer, vivre quoi!

Dès maintenant vous pouvez participer à la Criée Radiophonique, qui continue plus que jamais tous les jeudis à 12h. Vous pouvez y contribuer oralement (répondeur du 09 52 23 61 17) ou par écrit (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ). Coup de coeur, anecdotes, annonce, dédicaces, c'est à vous!

Pour toute autre proposition de contenu ou demande d'interview par téléphone, voici un mail unique : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. . A cette adresse vous pouvez manifester votre intérêt, votre proposition ou sollicitation, et nous indiquer le n° de téléphone où vous joindre (précisez les horaires favorables stp) afin qu'on puisse vous rappeler. Merci et bonne patience !

L'équipe de Radio Saint Ferréol

20 mars à 21h00

Prise en charge des cas sévères de Covid-19

En anticipation d'une éventuelle aggravation de la situation et l'augmentation de cas nécessitant une prise en charge en filière de réanimation, l'Agence Régionale de Santé a mobilisé tous les établissements de santé de la région, publics, privés et ESPIC, disposant d’unité de surveillance continue ou de réanimation pour augmenter la capacité réanimatrice globale. Cette mobilisation permet de passer de 550 lits à près de 900 lits disponibles et ce, dès ce week-end.

20 mars à 20h17

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé

L’Agence régionale de santé (ARS) nous informe qu’elle n’est pas en mesure de fournir le bilan quotidien de l’épidémie comme elle le faisait chaque jour. « Santé publique France a reçu un certain nombre de résultats très tardivement, notamment concernant le Rhône. Les résultats ne sont donc pas représentatifs ce soir ».

20 mars à 18h52

Nouvel arrêté du préfet de la Drôme, en vigueur à partir de ce soir minuit

L'accès aux parcs publics, promenades, espaces forestiers, espace de randonnées et d'escalade est interdit, à compter du 21 mars 2020. L'accès aux cheminements des berges de rivières, canaux et fleuves, lacs, plans d'eau et aires de jeux sont également interdits. Ces mesures s'appliquent jusqu'au 31 mars 2020.

20 mars à 18h52

Message audio du préfet de la Drôme

Ce message (2'56) explique la raison du durcissement du confinement dans la Drôme (arrêté en vigueur dés ce soir minuit jusqu'au 31 mars 2020). Il en appelle au sérieux des drômois et drômoises afin qu'ils respectent ces règles car nous avons une guerre à mener contre le Covid-19 et souhaitons tous retrouver au plus vite une vie normale.

À écouter ci-dessous :

20 mars à 16h16

Aide pour personnes vulnérables en situation d'isolement social

Pour répondre à la crise COVID-19, la Croix-Rouge française a suspendu certaines de ses activités pour se concentrer sur la réponse à l’urgence sanitaire et sociale (secours, maraudes, centres d’hébergement pour sans-abri, distribution alimentaire). Elle complète aujourd’hui sa réponse avec "Croix-Rouge chez vous", un dispositif qui s’adresse aux personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social.

En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h, elles pourront bénéficier d’une écoute et d’un soutien psychologique, d’informations sur la situation, mais aussi de la possibilité de commander des produits de première nécessité livrés par des volontaires de la Croix-Rouge.

Toutes les personnes vulnérables isolées et non accompagnées, peuvent appeler le 09 70 28 30 00* ouvert 7j/7 de 8h à 20h

20 mars à 16h03

Enfance : vive les télé-devoirs !

Pour se détendre un peu, voici un petit dessin humoristique envoyé par Gilles Rhode.

20 mars à 15h52

Eurre : le Festival "Bulles en Drôme" est annulé

Auteurs, exposants, partenaires, bénévoles et visiteurs,

Au vu des événements qui se déroulent actuellement dans notre pays et sur la planète, nous avons dû prendre une décision car nous ne pouvons rester dans l’incertitude. C’est hélas, avec le cœur lourd, que toute l’équipe de Bulles en Drome a décidé d’annuler notre édition du festival BD de Eurre prévue initialement les 2 et 3 mai prochains. Nous souhaitons que les mesures prises servent à ce que la vie puisse reprendre son cours le plus vite possible. Et pour contribuer à cela, nous devons nous aussi montrer l’exemple et ne pas créer de regroupement de personnes dans les semaines à venir.

Bulles en Drome vous attendra donc avec son sourire et sa bonne humeur légendaire pour la 21eme édition du festival en mai 2021, histoire de synchroniser les éditions avec les années…

D’ici là portez-vous bien !

A bientôt,

Le bureau de Bulles en Drome

20 mars à 14h17

CCCPS : infos importantes à savoir

Le siège de la CCCPS est dorénavant fermé au public jusqu’à nouvel ordre mais l’accueil téléphonique 04.75.40.03.89 et par mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. est assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

est assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Fermeture totale des déchèteries aux usagers particuliers et professionnels à compter du 20 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre afin de palier à un engorgement du site. Nous rappelons que les déchèteries de Crest et Saillans sont fermées depuis le 17 mars.

20 mars à 13h05

Confinement : l'autoroute A7 à la mi-journée

Un lecteur nous envoie cette photo prise sur l'autoroute A7 en direction de Montélimar : VIDE !

20 mars à 11h35

Communiqué du préfet de la Drôme : Interdiction des activités de loisirs

A l’approche du premier week-end de printemps, le préfet de la Drôme, Hugues MOUTOUH, rappelle aux Drômoises et aux Drômois que dans le contexte de crise sanitaire actuelle, les activités de loisirs : fréquentation de terrains de jeux, promenades dans les parcs publics, dans les espaces forestiers, cheminement sur les berges de rivières, fleuves, lacs et plans d’eau (Via Rhôna, quais du Rhône, etc...) sont formellement proscrites conformément au décret du Premier ministre du 16 mars 2020.

Il est, par ailleurs, rappelé que les déplacements à proximité du domicile liés à l'activité physique individuelle des personnes (à l'exclusion de toute pratique sportive collective) et aux besoins des animaux de compagnie doivent se faire à proximité immédiate du domicile et être les plus brefs possibles (pas plus d’une demi-heure).

Les mesures de contrôle de ces activités seront renforcées. Dans le cas où les dispositions réglementaires actuelles de confinement ne se verraient pas respectées, un arrêté préfectoral de police plus restrictif serait pris dans le département.

20 mars à 00h01

Le journal Le crestois est gratuit

En raison des mesures de confinement, nous n'avons pas été en mesure d'imprimer le journal cette semaine. Vous pouvez toutefois le consulter en ligne gratuitement et en intégralité !

Et si vous souhaitez nous soutenir, cliquez ici.

19 mars à 23h00

Les conseils municipaux sont annulés

Le gouvernement a reporté les réunions de conseils municipaux élus au premier tour qui devaient se tenir de ce week-end pour élire les nouveaux maires. Le mandat des équipes municipales sortantes est donc prolongé jusqu'à mi-mai. D'ici là, un rapport devrait permettre d'indiquer "s'il est possible d'installer les conseils municipaux", au regard des conditions sanitaires, a expliqué Edouard Philippe.

19 mars à 19h26

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé

La répartition du nombre de cas positifs et du nombre de décès dans la Drôme est la suivante : 86 (+9) cas, dont 3 (+1) personnes décédées.

Au niveau national : 1 014 cas confirmés biologiquement au COVID-19 (858 hier/+156 cas) et 39 décès (27 hier/+12) qui concernent très majoritairement les 75 ans et plus.

19 mars à 18h50

Aouste : Solidarité Coronavirus

La commune d'Aouste sur Sye met en place, pour n'oublier personne , une plateforme d'échange besoin / aide. Vous voulez aider des personnes vulnérables pour leurs courses alimentaires et/ou de santé ? Vous êtes une personne vulnérable et avez besoin d’aide pour vos courses alimentaires et/ou de santé ?

Pour + d'infos, contactez la mairie au 04 75 25 04 20

Du lundi au vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h

19 mars à 15h30

Covid-19 : la Ville de Crest met en place un portage de courses à domicile

Le service a pout but d'approvisionner pendant la crise sanitaire les Crestois âgés (plus de 65 ans) ou handicapés qui ne pourraient effectuer par eux-même leurs courses de première nécessité. Il est mis en œuvre par le service des solidarités du Centre Communal d'Action Sociale, en partenariat avec le supermarché Casino.

Une liste de denrées alimentaires (fraiches et longue durée) à tarifs abordables est proposée, ainsi que des produits d'hygiène et pour l'alimentation animale. Les inscriptions et commandes sont prises par téléphone au 04 75 25 64 75. Quatre livraisons sont d'ores et déjà programmées : mardi 24 mars, vendredi 27 mars, vendredi 3 avril et vendredi 10 avril. Les commandes sont possibles jusqu'à la veille midi.

Un agent municipal spécialement préparé et affecté à cette mission sera en charge de récupérer les commandes à Casino et de les distribuer au domicile des personnes livrées. Lors de la livraison, un reçu sera remis à la personne qui s'acquittera de la commande par chèque ou espèces. La garantie des conditions de sécurité sanitaire restera la priorité lors de cette interaction.

Les équipes du CCAS et de la Ville restent à votre disposition pour vous renseigner, vous aider.

19 mars à 15h30

Crest : les marchés alimentaires déplacés et adaptés

Pour contribuer à l'approvisionnement de première nécessité des habitants, la Préfecture continue d'autoriser sous certaines conditions la tenue des marchés alimentaires en plein air, au même titre que l'on peut se rendre dans les commerces de bouche et supermarchés.

À compter du 21 mars, les marchés du samedi matin et du mardi matin sont réorganisés et relocalisés au Champ-de-Mars, dans une configuration adaptée à la situation. De larges espacements seront mis en place entre les étals et des repères au sol délimiteront les distances à observer. Le placier et la Police municipale veilleront au bon déroulement du marché.

Chaque client devra venir seul. Il conviendra de ne pas se servir soi-même, d'appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire, de faire preuve de discipline et de calme, de proscrire tout contact physique avec autrui. Les paiements par carte bleue sans contact seront à privilégier.

Pour permettre l'organisation des marchés, les propriétaires de véhicules stationnés sur le Champ-de-Mars sont autorisés et invités à les déplacer, d'ici vendredi soir. Le stationnement gratuit des véhicules est autorisé partout ailleurs en ville et possible également à l'espace Soubeyran, sans limite de durée.

19 mars à 13h21

Faux médecins et démarchage frauduleux / COVID-19

Plusieurs formes d'escroqueries se développent depuis la pandémie de COVID-19. Le groupement de gendarmerie de la Drôme attire votre attention sur 2 escroqueries ciblant les particuliers (faux médecins) et les pharmacies (faux représentants) :

Faux médecins : Il s'agit d'un homme qui se présente au domicile à l'improviste sur le secteur de VALENCE, et se fait passer pour un médecin afin d'effectuer un test de dépistage CORONAVIRUS. En cas de comportement suspect, ne répondez pas et composez le 17. Prévenez les personnes vulnérables de votre entourage, cibles principales de ces malfaiteurs.

Faux représentants de solutions hydroalcooliques : L'escroc, un homme, téléphone aux pharmacies (sud Drôme) et se fait passer pour une société officielle connue, fabriquant des gels hydroalcooliques et pouvant fournir la précieuse solution contre paiement immédiat. Il ne faut évidemment pas procéder au paiement immédiat ni donner des codes par téléphones. Raccrocher et contacter la société afin de les prévenir (en ayant préalablement effectuer les vérifications concernant le siège). Si par mégarde vous avez procédé à un paiement immédiat, il faut vous rapprocher de la brigade de gendarmerie de votre domicile pour envisager des suites judiciaires et apporter des éléments utiles à l’enquête. Notez le jour, l'heure de l'appel et relever si possible le numéro de téléphone qui vous a appelé;

DANS TOUS LES CAS, COMMUNIQUEZ AU 17 TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES (immatriculation, description du ou des individus..)

19 mars à 11h58

Chaîne de solidarité à Saillans

Une chaîne de solidarité s'est organisée à Saillans pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables avec l'aide de la mairie et du Forum. Pour vous éviter de sortir de chez vous, le magasin VIVAL vous propose de livrer gratuitement vos courses à domicile. Vous pouvez les contacter au 0962658711 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

De plus, Josephine Alain (Jo taxi) vous propose le ramassage gratuit de vos courses aux drives des supermarchés et à la pharmacie de Saillans (06 32 59 49 85)

19 mars à 8h10

Annulation Assemblée Générale

En raison de la pandémie du COVID 19, l'Assemblée Générale de l'Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Crest et sa Région prévue le 1er avril est annulée.