Crest lance son ciné "drive-in" !

Culture déconfinée : mardi 12 mai, assistez gratuitement au film “La Bonne Épouse”... dans votre voiture !

Communiqué de la ville de Crest :

Les cinémas resteront fermés plusieurs semaines encore, mais il est possible d’organiser des séances en plein air, visibles depuis l’intérieur de son véhicule.

C’est le concept innovant que la Ville de Crest va proposer à partir du 12 mai, en collaboration avec le cinéma Eden. L'objectif est simple : contribuer au divertissement des Crestois, tout en restant protégés !

Le “drive-in” (littéralement “dans sa voiture”) a l'avantage de permettre la projection publique d’un film dans le respect des mesures de distance physique.

Chaque spectateur reste assis dans sa voiture, fenêtres ouvertes, pour suivre la séance sur écran géant. La première soirée proposée par la Ville aura lieu le mardi 12 mai à 21h30 au Champ-de-Mars avec la diffusion gratuite du film “La Bonne Épouse”.

Cette comédie familiale de Martin Provost (réalisateur de “Séraphine” et de “Sage femme”) a fait sa sortie nationale quelques jours seulement avant le confinement. À l’affiche : Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lvovsky se donnent le change dans une comédie pétillante et jubilatoire. L’action se déroule au cœur des années « sixties », au sein de l’école ménagère de Boersch en Alsace qui depuis des décennies se donne pour mission de former ses jeunes élèves à devenir des épouses modèles. Cependant, à la veille de mai 68, alors que toutes les femmes se prennent à rêver d’émancipation, la tâche se complique pour la directrice Paulette Van der Beck...

Le Champ-de-Mars sera ouvert à partir de 20h45 aux spectateurs véhiculés uniquement. Afin de respecter les mesures de distanciation sanitaire, un marquage au sol avec des emplacements pour chaque voiture permettra de profiter au mieux de l’expérience. Pour le bon déroulement de la projection, il sera demandé de ne pas quitter son emplacement avant la fin du film. Bonne séance à tous !

Infos pratiques Film tous publics / durée : 1h49

Accès gratuit

Ouverture du site à partir de 20h45 / fermeture de l'accès à 21h30

Renseignements : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - 04 75 76 61 38

Publié le 7 mai 2020