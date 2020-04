Au moins cinq commerces non-alimentaires crestois vont mettre en place des « drives ».

Les mesures de confinement font souffrir les petits commerces. Malgré les dispositifs de soutien mis en place par l’État, certains commerçants, à Crest comme ailleurs, ne parviennent pas à s’en sortir financièrement. Cette semaine, plusieurs d’entre eux se sont donc activés pour étudier les possibilités légales de reprendre leur activité, au moins partiellement.

C’est le cas d’Éva Baechler, gérante du dépôt-vente Histoires d’enfants, qui a fait des pieds et des mains pour être tenue informée des dispositifs en vigueur. « Les aides de l’État sont insuffisantes pour beaucoup d’entre nous, explique la commerçante, j’ai fait remonter nos difficultés à la député de la circonscription, Célia de Lavergne, qui nous a entendus, et j’ai sollicité la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) pour savoir ce qu’il était possible de faire. »

La commerçante a reçu, jeudi 23 avril, le feu vert de la CCI, qui lui a assuré qu’il était possible de « rouvrir [son] commerce sur le mode du "commandé et emporté" », conformément à une décision ministérielle du 21 avril. Le principe : les clients doivent passer commande auprès des commerçants, avant de se rendre devant la boutique pour retirer leurs achats, en respectant les règles de distanciations sanitaires et les mesures barrières. « Les clients ne doivent pas entrer dans le commerce et ne pas toucher la marchandise », précise la CCI. « On est adaptables, explique Éva Baechler, le tout, c’est qu’on puisse reprendre une activité, en protégeant la santé de tout le monde. » Avant d’appeler les habitants de la vallée à « soutenir les commerces de proximité dans cette période difficile. »

À ce jour, au moins cinq commerces crestois vont mettre en place des dispositifs de ce type la semaine prochaine, voire dès ce week-end pour ceux qui le pourront. Ils rejoindront ainsi les commerces alimentaire, les magasins de matériaux et de bricolage, et les jardineries et horticulteurs (cf. notre article à ce sujet).

Vous trouverez ici la liste des commerces encore ouverts pendant le confinement, mis à jour par la ville de Crest.

Martin Chouraqui

Publié le vendredi 24 avril

Les commerces qui mettent en place des drives

- Atelier Anns, pour la distribution de masques notamment

- Histoires d’enfants, dépôt vente de vêtements pour enfant

- Autour de BB, vente de produits de puériculture

- Crest Image, photographe et vente de matériel photographique

- La petite boutique, plante aromatiques et médicinales, produits de beauté, etc Si vous êtes commerçant, n’héstitez pas à contacter Le Crestois pour être ajouté à cette liste...