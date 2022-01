Du rififi à Puy-Saint-Martin

Les élus du conseil municipal ont présenté une « démission collective ». Des élections partielles devraient avoir lieu les 20 et 27 mars.



Agnès Maurin et Michel Thivolle

L’hémorragie n’en finit plus à la mairie de Puy-Saint-Martin. Après la démission du maire, Christophe Manzo, et celle de quatre élus en 2021, ce sont tous les conseillers municipaux qui ont décidé de quitter le navire. Le lundi 17 janvier, ils ont présenté leur « démission collective » à quelques semaines d’élections partielles qui devaient permettre de renouveler le conseil municipal.

La préfecture a accepté l’ensemble de ces démissions, mises à part celles de Michel Thivolle, le maire par intérim, et d’Irène Maurin, la première adjointe. Ces derniers ont désormais la charge de gérer seuls les affaires courantes de la commune et d’organiser les élections partielles, fixées aux dimanches 20 et 27 mars, nous a indiqué la préfecture de la Drôme. La préfète n’a toutefois pas encore pris son arrêté entérinant ce choix dans la date.

Comment en est-on arrivé à un pareil imbroglio ? Explications...

