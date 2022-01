Les berges de la Drôme "nettoyées" pour limiter le risque de crue

Des travaux pour limiter les risques d'inondation.

Vous l’avez sans doute remarqué, la végétation des berges de la Drôme a été récemment ratiboisée à Crest au niveau du parc du Bosquet et du pont bleu. Des travaux de broyage de la ripisylve qui ont été menés par le Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD) en fin d’année dernière pour « limiter le risque d’inondation et limiter l’impact humain que pourrait avoir une crue dans cette zone urbaine », a indiqué le syndicat au Crestois.

La végétation dense de bord de rivière a en effet comme propriété de fixer les bancs de graviers, ce qui peut provoquer la montée du lit de la Drôme. Un cycle de travaux qui a en tout duré cinq ans, répartis entre Livron-sur- Drôme et Châtillon-en- Diois.

Certains d’entre vous ont été émus, voire choqués, à la vue de ces coupes rases. Le SMRD a d’ailleurs reçu des messages d’habitants de la vallée étonnés et y a répondu par la publication d’un message sur son compte Facebook en décembre pour rappeler que, s’il « regrette [les] effets psychologiques induits [par ces travaux], le SMRD est une collectivité publique qui travaille pour l’intérêt général et nos interventions se situent à l’interface entre protection des milieux aquatiques et protection des populations. « Ce type d’action est nécessaire justement en milieux urbains, dans les traversées de villages où la rivière a été contrainte par les hommes, pour éviter les problèmes en cas de crue », poursuit le syndicat mixte.

Pour plus d’amples informations, vous pouvez également vous reporter à notre édition du 24 septembre dernier, où nous revenions en détail sur le sujet.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 14 janvier 2022