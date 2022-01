Cinéma : petites séances de rattrapage

Le Festival Cinéma Télérama prend ses quartiers au cinéma Éden du 19 au 25 janvier.

Vous avez raté de bons films l’an passé ? Pendant une semaine, offrez-vous des séances de rattrapage à un prix attractif !

Ce festival est né d’un partenariat entre l’hebdomadaire culturel Télérama et l’Association française des cinémas d’art et d’essai (AFCAE). Le principe est de permettre aux spectateurs, pour 3,50 € la séance, de revoir les films les plus marquants de l’année passée sur présentation d’un passe à découper dans le magazine Télérama (numéro précédant le début du festival) ou à télécharger sur telerama.fr).

Les films sont sélectionnés en fonction des critiques de la presse et des spectateurs. Le festival propose également des films en avant-première. Plus de 200 salles à travers toute la France y participent. Bien entendu, le Cinéma L’Éden de Crest est associé à l’évènement. La grille de programmation est à consulter ci-dessous.

La crise du Covid a durement affecté L’Éden ; alors, plus que jamais, soutenez les salles de cinéma de votre ville, privilégiez les films en salle (un plaisir autrement meilleur que devant le petit écran) et offrez des cartes d’abonnement !

Philippe Multeau

Article publié dans Le Crestois du 14 janvier 2022