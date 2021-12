Covid : la Drôme en état d’alerte

Le département a le plus haut taux d’incidence du pays.

Les autorités drômoises sont inquiètes. Mardi 14 décembre, la préfète Élodie de Giovanni, accompagnée de la directrice de l’Agence régionale de santé dans la Drôme, Zhour Nicollet, a tenu une conférence de presse sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 dans le département.

« Nous sommes le premier département de France pour le taux d’incidence, a indiqué Mme de Giovanni, avec un accroissement plus que spectaculaire qui nous amène à renforcer notre plan d’action. » Ce taux, qui mesure le nombre de personnes testées positives au Covid pour 100 000 habitants, a été multiplié par vingt-deux en deux mois, atteignant actuellement 1029 (508 sur tout le pays).

La préfète a néanmoins souligné que les hospitalisations pour cause de Covid était « trois fois moins élevées qu’au plus haut du plus haut pic atteind lors de la vague la plus haute ». Au 14 décembre, 137 personnes étaient hospitalisées pour cause de Covid-19, dont 26 en soins critiques. Parmi elles, « toutes sont partiellement vaccinées, ou non-vaccinées, sauf une exception », a précisé Zhour Nicollet. Une décorélation entre le taux d’incidence et les hospitalisations qui est, pour la préfète, « la démonstration que la vaccination fonctionne et à un effet direct sur notre système de santé ».

Quoi qu’il en soit, Élodie de Giovanni a appelé les habitants du département à une « prise de conscience », les invitant a renoncer à tout événement provoquant des rassemblement : « Organiser des pots, kermesses, repas des anciens, etc., est une moins bonne idée que jamais. »

La préfète invite en outre les élus et associations à ne pas tenir de cérémonie de commémoration ou de voeux dans les prochaines semaines. « Il n’y a pas de bons et de mauvais élèves dans la Drôme, le virus circule partout, en particulier au sein du jeune public », a ajouté la préfète.

À Crest, comme nous l’a indiqué Jérémy Bonnet, biologiste qui dirige le laboratoire d’analyse Unibio, « l’activité de dépistage est très intense et le pourcentage de positif très élevé, dépassant les 20 % des tests réalisés ». Au centre de vaccination de Crest, ce sont en moyenne 1000 personnes qui sont vaccinées chaque semaine (95% de rappel), nous a précisé Stéphane Adam, infirmier libéral qui le coordonne avec les services de la ville de Crest.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 17 décembre 2021