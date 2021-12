Abonnez-vous ou offrez un abonnement !

Jusqu’au 31 décembre, profitez d’une offre de découverte du Crestois numérique avec un tarif à moitié prix.

Le Crestois, c’est chaque semaine des milliers de feuilles de papiers imprimées. Des milliers de pages qui sont ensuite assemblées, pliées et triées par de petites mains attentionnées avant d’être portées, par divers moyens, jusqu’entre vos mains. Un rituel immuable qui dure depuis 121 ans, quoi qu’il fut perturbé, occasionnellement, par des crises majeures. La pandémie de Covid-19 a fait partie de ces rares moments où la routine du Crestois, installée depuis des lustres, a déraillé jusqu’à presque nous mettre à terre. Aujourd’hui encore, nous faisons face à ses multiples effets secondaires. Dans l’adversité, nous tenons bon, mais nous avons besoin de vous.

Si au Crestois, nous restons persuadés que le papier, dans sa simplicité et sa robustesse, reste l’avenir de la presse locale, la crise liée à l’épidémie nous a vigoureusement rappelé à une réalité que nous n’avions, jusqu’alors, pas eu les moyens ni le temps d’affronter pleinement : une masse énorme d’information circule désormais en ligne, les jeunes ne lisent que très peu la presse papier mais ne quittent jamais leur téléphone portable, les réseaux sociaux ont remplacé, avec leurs excès, le courrier des lecteurs et les pages de libre expression...

L’un des rares services qu’a pu nous rendre le Covid, c’est de précipiter notre virage vers ce nouvel espace public qu’est devenu Internet. Le Crestois propose désormais deux offres d’abonnement exclusivement en ligne : une « formule complète » (avec le journal numérique et une sélection d’articles), et une « formule allégée », avec nos principaux articles accessibles en quelques clics. Ces formules ont trouvé leurs lecteurs. Et nous pensons que d’autres pourraient nous rejoindre.

INDÉPENDANCE

Car notre modeste journal qui, par sa longévité, côtoie aujourd’hui les plus vieux titres de la presse française, en vaut la chandelle : nulle part ailleurs, vous ne trouverez les informations que nos journalistes et nos contributeurs bénévoles se démènent pour vous raconter chaque semaine. Nulle part ailleurs, vous ne retrouverez toute l’actualité de la vallée et de ses villages. Vie associative, culturelle, politique, sportive, sociale, environnementale, agricole... Rien ou presque ne nous échappe. Avec le luxe, si rare dans la presse d’aujourd’hui, de pouvoir tout vous raconter librement, y compris ce que certains préfèreraient que l’on taise - ou que l’on dise autrement... En un mot, l’indépendance. Chaque semaine, des habitants de la vallée font aussi vivre, dans nos pages de « tribunes libres », un débat public riche, parfois féroce, toujours intéressant et de haute tenue (nous y veillons).

LIBERTÉ

Si nous pouvons nous permettre de publier tous les vendredis ces pages foisonnantes, surprenantes et souvent drôles, c’est parce que nos prédécesseurs du 52 rue Sadi Carnot ont bâti, à force de travail et d’abnégation, l’indépendance et la liberté du journal que vous tenez entre les mains. C’est une flamme qu’ils nous ont confiée et que, cent-vingtet- un ans plus tard, nous nous efforçons de maintenir allumée.

Le monde a depuis bien changé (lisez les archives du Crestois si vous avez besoin de vous en convaincre)... Mais il est une vieille maxime que l’on se plaît à répéter, au Crestois, pour se donner du courage. Elle fut formulée, dans ces mêmes colonnes, par Joseph Bruyère, dit Salem, le fondateur du journal, il y a plus d’un siècle de cela (nous vous l’avons déjà répétée à l’envi). « Si nous avions été animés par un esprit de lucre, écrivait-il, notre journal aurait vécu ce que vivent les roses ».

L’information que nous produisons chaque semaine n’a pas de prix mais sa fabrication, elle, a un coût. Nous nous devons, pour perdurer, de maintenir les conditions de possibilité de notre propre existence en étant, au minimum, économiquement à l’équilibre... Dans l’ébullition de ce monde qui change à toute vitesse, nous devons essayer toutes les pistes. Le site internet du Crestois est l’une de ces voies.

Aussi, pour le pérenniser et le faire mieux connaître, nous lançons, à compter de ce jour et jusqu’au 31 décembre 2021, une offre de découverte du site www.lecrestois. fr : nous proposons une réduction de 50% sur le prix de nos abonnements en ligne de un et trois mois. Soit, pour la formule numérique allégée, un prix de 2,25€ par mois (au lieu de 4,50€), et pour la formule numérique complète, de 2,95€ par mois (au lieu de 5,90€). Pour ceux qui souhaitent y souscrire, rendez-vous ici.

Pour les autres, inconditionnels du papier ou allergiques aux écrans d’ordinateur et de smartphone, nous ne pouvons que vous encourager à continuer à nous lire, soit en nous retrouvant tous les vendredis chez vos marchands de journaux favoris, soit en vous abonnant. Et pour les plus généreux, nous proposons un abonnement dit « de soutien », avec le journal papier dans votre boîte au lettre tous les vendredis et un accès complet à notre site internet pour la modique somme de 10€/mois.

Et puisque c’est Noël, pourquoi ne pas offrir à vos proches un abonnement au Crestois, papier ou numérique ? Une manière d’allier l’agréable à l’utile...

Martin Chouraqui

Pour bénéficier de la réduction de 50% sur les abonnements 3 mois et 1 mois, tapez le code promo ABONOEL dans le formulaire de souscription. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2021.

