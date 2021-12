Deux trophées pour des bénévoles crestois

Le Comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif a récompensé deux Crestois.

Ce samedi 11 décembre, à l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, deux Crestois se sont rendus à Valence pour y être félicités de leur engagement dans la vie associative de la ville, accompagnés de Véronique Sybille et Caryl Fraud. Annie Chanteperdrix et Benjamin L’Huillier sont des incontournables du paysage associatif crestois et ont été proposés au Comité départemental par leurs pairs.

Le Comité départemental récompense dix bénévoles, cinq femmes et cinq hommes. Les responsables associatifs du département ont envoyé des dossiers de candidatures aux responsables communaux, et ces deux Crestois ont été retenus. Cet été, les deux récipiendaires ont reçu leur invitation pour promouvoir, valoriser et récompenser leur engagement...

Article publié dans Le Crestois du 17 décembre 2021