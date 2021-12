Le grand retour du TER

Après les travaux, le Valence-Veyne reprend du service.

Il est parfois de grands chantiers qui finissent dans les temps. Débutés en mars dernier, les travaux de la ligne TER reliant Valence à Briançon en passant par Crest, Saillans et Die, Veynes et Gap sont enfin achevés et les trains devraient retrouver leurs voies, comme annoncé, dès le dimanche 12 décembre, nous a confirmé SNCF Réseau.

Une reprise du service qui va être l’occasion d’un week-end de mobilisation pour les usagers des quatre lignes de « l’Étoile ferroviaire de Veynes », dont fait partie celle qui traverse la vallée de la Drôme (avec Marseille-Veynes, Grenoble-Veynes, Briançon-Veynes et, donc, Valence-Veynes).

Dans un communiqué, le Collectif de l’Étoile ferroviaire de Veynes, qui regroupe des associations d’usagers, des habitants, des élus et des syndicalistes, appelle la population à se rassembler dans les gares concernées « pour réclamer les travaux de pérennisation et le développement des lignes de l’Étoile de Veynes ».

PRÉSENTS DANS LES LUTTES

À Saillans, le groupe « Défense de la ligne de train » de la Coopérative citoyenne appelle à se rendre à la gare à 15 h, le dimanche 12 décembre, « afin de montrer notre attachement à des transports en commun de qualité » (lire le communiqué page 17 de ce journal). L’idée : être sur le quai pour le passage du train de 15h35 qui, « comme bien d’autres, ne s’arrêtera pas malheureusement en gare de Saillans ». Une situation « incompréhensible » qui doit appeler « les habitant.e.s, les usagers et les collectivités [à] interpeller de nouveau la Région et la SNCF sur ce point ».

Pour mémoire, les travaux sur la ligne Valence-Veyne portaient sur le tronçon reliant Livron-sur-Drôme à Aspres-sur-Buëch en passant par Crest, Die et le col de Cabre. Ce dernier a donc été « régénéré », selon le vocable de la SNCF. 26 kilomètres de voie (sur 93) ont été « intégralement renouvelés », tandis que des ouvrages d’art (tunnels et ponts) ont été remis à neuf. Avec un budget annoncé de 58,2 millions d’euros, abondés par l’État (32,2 M €), la région (20,8 M €), la SNCF (2,9 M €) et le département (2,3 M €). L’ambition : « Fiabiliser cet axe et offrir plus de confort et de régularité aux voyageurs », indiquait la SNCF au printemps dernier.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 10 décembre 2021