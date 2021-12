Tous les soirs jusqu'à Noël, ce festival propose des spectacles aux fenêtres de Crest, Aouste-sur-Sye, Mirabel-et-Blacons et Piégros-la-Clastre.

Un compte à rebours, une fenêtre qui s’ouvre au deuxième étage sur une lumière rose et trois clowns qui s’écharpent pour se faire une place dans la petite lucarne. En contrebas, près de 150 personnes, dont de nombreux enfants, qui se demandent bien à quel spectacle ils vont assister. Nous sommes le lundi 6 décembre, à 18h24, devant un immeuble de la résidence Rochecourbe, rue William Booth, à Crest. C’est ce soir la sixième performance artistique proposée dans le cadre du festival 18h24, un calendrier de l’avent géant et vivant, réparti sur les communes de Crest, Aouste-sur-Sye, Piégros-la-Clastre et Mirabel-et-Blacons. Avec un concept : une surprise, comme un bonbon artistique, chaque soir à 18h24 du 1er au 24 décembre, depuis les fenêtres d’un particulier ou d’un lieu public à chaque fois différent...

Article publié dans Le Crestois du 10 décembre 2021