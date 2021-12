À vous de choisir ! (3)

Les Crestois ont jusqu’au 11 décembre pour voter pour le 4e budget participatif de la Ville. Cette semaine, présentation des projets #4 et #6.

#4 - Le grill partagé

Deux grills à partager installés au parc du Bosquet et au parc Sainte-Anne. C’est l’idée de Sandie Laurent-Peirin, qui offre l’ouverture à de fameux moments conviviaux pour les habitants des quartiers. Deux barbecues électriques et connectés en libre-service permettraient à tous de profiter des soirées estivales autour de grillades et autres et privilégieraient les rencontres et le partage entre habitants...

Article publié dans Le Crestois du 3 décembre 2021

