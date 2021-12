La Maison France Service de Saillans veut voir les choses en grand

La structure qui a remplacé le Forum est de plus en plus active dans le bassin de Saillans.

Le comité de pilotage du Forum de Saillans, appelé Maison France Service (MFS) depuis 2020 et installé au 13 rue Raoul Lambert, s’est déroulé à la salle polyvalente de Saillans, le 15 novembre. Le Forum, c’est un espace numérique où se retrouvent de nombreux services publics.

Le bilan de l’année écoulée et les projets présentés montrent l’énorme travail réalisé par les trois salariés du Forum, Julie Dejean, Alison Choquart et Jérémie Serme, le directeur. Tous les trois sont référents MFS, ce qui leur permet de recevoir les demandeurs dans un temps imparti et confidentiel. De nombreux partenaires étaient présents lors de ce comité de pilotage afin de répondre aux questions et de confirmer leur engagement auprès des MFS installées dans le territoire.

La fréquentation du Forum montre un intérêt particulier pour des renseignements concernant la Caisse d’allocations familiales (CAF), suivie de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et de la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de santé au travail). De plus en plus de demandes viennent de Crest et d’Aouste, avec une nouvelle population qui se déplace jusqu’à Saillans. De l’avis des trois référents : « On arrive quasiment à chaque fois au bout de la demande de la personne, on se sent utile et efficace. »

Le volet numérique est présenté par le directeur, Jérémie Serme. Le Forum appartient au réseau des « éclaireurs du numérique », qui lutte contre les dérives du numérique. Pour donner plus de chances aux usagers de devenir autonomes, le Forum adhère au passe numérique avec dix heures de formation gratuite. Julie Dejean est référente de l’espace vie sociale, labellisé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) depuis 2004. Pendant cette dernière année, « nous avons dû rebondir pour garder le contact avec nos adhérents. Nous avons créé une chaîne de solidarité, inventé de nouveaux liens en visio avec le dispositif les Parenthèses. Puis, petit à petit, nous avons repris les activités avec la brocante en collaboration avec Vivre à Saillans, la semaine bleue auprès des personnes âgées, et créé de nouveaux rendezvous avec Zimboum, destinés à la parentalité », explique-telle.

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE POUR 2022

• Depuis le mois de février dernier, les référents de l’espace MFS se déplacent dans les villages de Saint- Sauveur-en-Diois, Espenel et Aurel. Deux nouvelles communes sont en demande, Piégros-la-Clastre et Barsac. Dans la même dynamique, le Centre social Nini Chaize a demandé une itinérance spéciale jeunes.

• Le Conseil départemental propose un accès aux droits avec la présence d’un avocat, tous les troisièmes mercredis de chaque mois.

• La mission locale de la Drôme travaille en partenariat avec le Forum pour le secteur jeunesse.

• Vont bientôt arriver : Cap emploi, Biovallée, les « comptoirs » énergie des trois communautés de communes de la vallée (3CPS, CCVD et CCD) ; la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; l’URSSAF ; un espace réservé au Ministère du logement pour aider dans l’accession au logement social.

Les trois référents ont dans l’idée de créer un réseau de plusieurs maisons France Service, afin d’augmenter leur visibilité sur le territoire et d’affiner et mutualiser les pratiques.

Corinne Lodier

Plus d’infos : Ouvert du lundi au vendredi, de 9h15 à 12h30, et de 13h45 à 18h.

Tél. 04 75 22 31 71

www.le-forum.info

Article publié dans Le Crestois du 10 décembre 2021