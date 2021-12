Dans la douleur, la 3CPS accepte l'offre de Suez pour gérer ses stations d'épuration

La société de conseils qui a mené l'appel d'offres n'a pas convaincu tous les élus...

Douze ans de plus ! Les élus de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) ont finalement désigné la société Suez Eau France pour gérer la station d’épuration du Crestois (qui traite les eaux usées des communes de Piégros-la-Clastre, Mirabel-et-Blacons, Aouste-sur- Sye, Eurre, Divajeu et, bien sûr, Crest) et celle de Saillans pour les douze prochaines années.

Les élus ont accepté a une courte majorité l’offre retenue par le président Denis Benoit et par la commission « délégation de service public » de la 3CPS (24 pour, 6 contre, 9 abstentions). Une décision qui a été entérinée en conseil communautaire, le jeudi 25 novembre, à Crest.

Ce sont deux consultants de la société Collectivités conseils, Bruno Legros et Emmanuelle Leroux, qui ont ouvert les échanges...

Article publié dans Le Crestois du 3 décembre 2021