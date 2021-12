Des réservistes citoyens à Crest

La mairie s’entoure de 35 réservistes citoyens pour « donner un coup de main ».

Le mardi 23 novembre, une quinzaine de Crestoises et Crestois se sont réunis à la salle Yvonne Point pour la première réunion de la réserve citoyenne instiguée par la municipalité. « Ce sera une base de citoyens volontaires pour aider et accompagner dans différents volets. On ne peut pas dire ce que ce sera mais ce sera ce qu’on en fera ensemble », expliquait la première adjointe Stéphanie Karcher.

À ce jour, trente-cinq personnes se sont pré-inscrites en mairie. Ce mardi soir, certains n’étaient pas disponibles pour la présentation de ce projet. Toutefois, la population est assez variée..

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : 6 pôles d'intérêt

Article publié dans Le Crestois du 3 décembre 2021