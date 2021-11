« On ne peut pas laisser les gens dans la merde ! »

Une journée de rassemblement et d'échanges intitulée "Blouses blanches et merde noire" était organisée près de Gigors.

Plusieurs centaines de personnes, deux chapiteaux, une buvette et de rares places de parking sur un terrain privé du hameau des Michauds, près de Gigors, pour accéder à la manifestation du jour ce samedi 20 novembre : Blouses blanches et merde noire. Un rassemblement pour protester contre l’obligation vaccinale des soignants, instituée par la loi du 5 août dernier, et, plus largement, contre le passe sanitaire.

« L’idée, c’est de faire oeuvre de solidarité envers les soignants suspendus qui sont souvent des femmes isolées avec enfants, aux petits revenus, notamment avec une caisse de solidarité, explique Christine Csinidis, coorganisatrice de la journée et infirmière en disponibilité. Ce sont des gens qui n’ont plus rien, qu’on a jetés comme des malpropres alors qu’ils ont été usés jusqu’au bout pendant la crise sanitaire.»...

Article publié dans Le Crestois du 26 novembre 2021