La saison des marchés de Noël est ouverte !

Trouvez des cadeaux originaux pour vos proches dans les marchés de la vallée.

Il suffit de noter la bonne date et de se promener dans la belle vallée de la Drôme pour trouver ses cadeaux auprès des artisans-artistes du territoire. Les villages et associations organisent leur marché de Noël, et les week-end sont riches de rendez-vous ! Une promenade fort sympathique où chaque lieu réserve des surprises...

Article publié dans Le Crestois du 26 novembre 2021