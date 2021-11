Crest Zy Night : lampes frontales et bonne humeur !

La course nocturne Crest Zy Night a répondu à toutes les attentes des 293 coureurs qui sont partis à l’aventure dans les rues de la ville de Crest, ce vendredi 19 novembre.

« Formidable, géniale, extraordinaire » sont les adjectifs qui sortent de la bouche des participants entre deux souffles, à l’arrivée de la course organisée par la classe nature et montagne du lycée Armorin.

C’est encore une belle course, un parcours admirable malgré la nuit, le plaisir de profiter des rues apaisées et calmes... enfin presque, car les supporteurs étaient aussi présents. Certains ont redécouvert la ville, d’autres ont arboré un costume de fête, comme Cloclo ou la coccinelle qui a remporté le premier prix, dans la joie et la bonne humeur. Des bougies, des frontales, quelques lucioles ont allumé, point par point, chaque pas de la course.

La première place au podium Scratch revient à Isabelle Dragon, première femme en 46 minutes et 49 secondes, avec une vitesse moyenne de 12,80 km/h ; et à Morgan Dumas, 1er homme en 37 minutes et 33 secondes pour une vitesse de 15,90 km/h.

En 2019, lors de la première édition, 275 coureurs étaient partis, une belle manifestation qui a désormais sa place dans les grandes courses du territoire. De l’avis de tous, pour la prochaine… ils seront là !

Corinne Lodier

Article publié dans Le Crestois du 26 novembre 2021