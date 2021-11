« Difficile d’être optimistes »

Le mouvement pour le climat manifeste aussi à Crest.

Alors qu’un vent froid s’abat sur la vallée de la Drôme, en ce samedi 6 novembre, la place de la médiathèque de Crest se remplit doucement. Des jeunes, des très jeunes et des moins jeunes y convergent à l’occasion de la Journée mondiale pour la justice climatique. Un appel à rejoindre ce mouvement mondial, initié à l’occasion de la COP26 de Glascow, a été lancé dans la vallée par un Eurrois, Rémi Gondre.

En quelques jours et de bouche à oreille, l’initiative semble avoir trouvé un écho favorable à Crest, puisqu’à 14h26, heure officielle du rassemblement, entre 100 et 200 personnes sont rassemblées devant la médiathèque départementale. Il y a là des citoyens connus pour leur engagement en faveur de la cause écologique, mais aussi des familles, venues avec leur ribambelle d’enfants, des adolescents, des curieux...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 12 novembre 2021