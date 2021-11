Réemployer sa bouteille, ou le retour d’une vieille habitude qui séduit la vallée de la Drôme.

Depuis juin 2018, « Ma bouteille s’appelle reviens » relance la consigne des bouteilles en verre dans un local au coeur de la zone artisanale des Gouvernaux, à Chabeuil. Et sa démarche irradie désormais dans la vallée de la Drôme.

Dans une ère du recyclage, la surconsommation du verre a motivé l’initiative de l’entreprise chabeuilloise, Locaverre. Elle mise sur le réemploi du verre en Drôme et Ardèche. Elle a conçu un processus de lavage de bouteille, inauguré en juillet 2019, avec des conditions pour les fabricants et les producteurs qui souhaitent participer à cette initiative : une étiquette qui part au lavage, et des bouteilles formatées et lavables. Des bouteilles que les consommateurs peuvent identifier dans les magasins grâce à un pictogramme...

Article publié dans Le Crestois du 12 novembre 2021