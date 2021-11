L’Élabo de Paulette récompensé par le Crédit mutuel

Le café associatif, culturel et social d’Aouste-sur-Sye a reçu un chèque de 3 000 euros de la fondation Créavenir.

Ils sont trois à s’activer en cuisine quelques heures avant le service du soir, le jeudi 28 octobre. Eve Thevenot, salariée de l’Elabo de Paulette, accompagnée de deux bénévoles, prépare le menu de ce soir : salade de crevettes asiatiques, poulet caramélisé et légumes aigre-doux, puis clafoutis poire-chocolat-curry. L’Élabo de Paulette est un restaurant associatif à vocation sociale basé sur la récupération alimentaire, situé à Aouste-sur-Sye, et qui propose un service sur place et des plats à emporter.

Une heure plus tôt, des représentants du Crédit Mutuel et de sa fondation d’entreprise, Créavenir, sont venus remettre un chèque de 3 000 euros à l’association, dans le cadre de son fonds de dotation...

Article publié dans Le Crestois du 12 novembre 2021