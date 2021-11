Sciences Po Grenoble délocalise en Val de Drôme

L'institut grenoblois et la CCVD ont un partenariat depuis plusieurs années.

Pour la troisième année consécutive, la Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) et Sciences Po Grenoble ont renouvelé leur partenariat, permettant à des habitants des territoires ruraux d’accéder à un cursus pédagogique décernant trois types de certificats : le Certificat pluridisciplinaire d’études politiques et administratives (CERPEPA), le Certificat d’études administratives et le Certificat d’études politique (CEP)...

Article publié dans Le Crestois du 12 novembre 2021