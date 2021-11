Le Saounien Alexis Martin, meilleur apprenti cuisinier d’Auvergne-Rhône-Alpes

Les belles vocations naissent souvent d’une rencontre comme celle qui mit en présence le chef grânois Sébastien Bonnet et le jeune Saounien Alexis Martin.

C’était, au départ, un banal stage de troisième où, trop souvent, les élèves atterrissent dans une entreprise plus ou moins à leur convenance. Mais là, le courant est passé et Alexis a découvert, avec surprise et intérêt, le monde passionnant, mais pourtant très exigeant, de la grande cuisine.

Son choix était fait, sa route se dessinait devant lui, mais encore fallait-il s’y consacrer avec volonté et humilité...

Article publié dans Le Crestois du 12 novembre 2021