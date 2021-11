La féerie de Noël déjà à la chapelle des Cordeliers

Les petits villages prennent vie au coeur de la chapelle... Une visite à ne pas manquer.

Pour la troisième année, Caryl Fraud installe ses petits villages de Noël dans un décor de fin d’année, au coeur de la chapelle des Cordeliers.

Ce jeudi 4 novembre, il a reçu l’électricien pour vérifier l’installation des illuminations. Il reste encore quelques sujets et maisons à installer mais déjà un aperçu de la féerie laisse imaginer la beauté du spectacle final.

Cette année, un espace est dédié à Halloween, entre sujets pleins d’horreur et les citrouilles, de quoi faire rêver petits et grands. Et de nombreuses nouveautés attendent encore dans leur emballage ! Caryl a créé une fête foraine qui pourrait être celle de Saint-Ferréol, un village qui pourrait être une de nos petites stations de ski, les villages de campagne comme on les aime, et même un port de pêche.

Une promenade qui emmène l’oeil émerveillé entre montagne et plage, entre lumières et mouvements, et à travers un voyage de l’Italie à la Hollande, en passant par la France…

Au total ce sont environ mille personnages, et près de centsoixante maisons, installés grâce au doigté de six personnes pendant deux weekends.

La visite de la féérie est gratuite et les dons collectés sont au profit de la Chapelle des Cordeliers qui prévoit déjà les travaux intérieurs. L’inauguration aura lieu le 27 novembre à 16h. Puis l’exposition sera ouverte du dimanche 28 novembre au 16 janvier, tous les samedis et dimanches, de 14h à 18h. Du 20 au 30 décembre, tous les jours de 14h à 18h, sauf le jour de Noël.

Corinne Lodier

Article publié dans Le Crestois du 12 novembre 2021