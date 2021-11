Charles et Alice : 10 M. d'euros d'engagement environnemental

Le spécialiste du dessert aux fruits a mis un coup d'accélérateur à son engagement environnemental.

L’usine de production Charles et Alice est installée à Allex et transforme les fruits en dessert. Ce jeudi 28 octobre, l’entreprise offrait une visite guidée de son site de transformation et présentait ces démarches mises en place pour répondre à son engagement environnemental à l’horizon 2025.

Ce coup d’accélérateur est marqué par l’investissement de deux millions d’euros dans une nouvelle unité de transformation, sur une enveloppe de dix millions d’euros engagés pour la transition écologique...

Article publié dans Le Crestois du 5 novembre 2021