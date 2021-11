Centre de vaccination : nouveau lieu

Le centre de vaccination de Crest contre la Covid-19 est désormais installé au 17 cours de Joubernon, dans les anciens locaux de la CPAM.

Les modalités de rendez-vous restent les mêmes :

À tout moment sur www.doctolib.fr

Par téléphone au 06.18.46.63.81 (lundi et mercredi 9h-12h / 13h-17h; mardi, jeudi et vendredi 13h-17h).

La vaccination est ouverte à tous à partir de 12 ans. Pour les Crestois qui le nécessitent, la Ville de Crest propose une aide au transport entre leur domicile et le centre de vaccination, à demander lors de la réservation téléphonique.

Deux opérations de vaccination samedi 13 et mardi 16 novembre

Dans l’objectif de faciliter l’accès à la vaccination du plus grand nombre, en particulier dans ce secteur du bassin de Crest où la couverture vaccinale est moins importante que la moyenne du département, deux opérations de vaccination sont organisées le samedi 13 et le mardi 16 novembre de 9h à 12h30 sans rendez-vous, dans le centre de vaccination situé à proximité du marché au 17 cours de Joubernon.

Les personnes les plus fragiles seront informées individuellement par les services de la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de la Drôme et de la Mutualité sociale agricole par courriers ciblés, appels directs et/ou des SMS. L’information et la sensibilisation au plus grand nombre seront aussi faites via les professionnels de la maison de santé de Crest et aussi par la ville.

Communiqué publié dans Le Crestois du 5 novembre 2021