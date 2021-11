L’évasion fiscale en riant

Les Insoumis locaux ont organisé une soirée Pandora papers, pour évoquer le sujet avec humour.

Des «supers riches» d’un côté, des gilets jaunes, chômeurs ou précaires de l’autre, qui se regardent en chiens de faïence. Des rôles interprétés par des militants de la France insoumise pour une saynète sur l’évasion fiscale.

Le groupe local crestois du mouvement politique de Jean-Luc Mélenchon organisait jeudi 28 octobre quai de Verdun une soirée Pandora Papers, du nom de cette énorme enquête réalisée par 600 journalistes du Consortium international des journalistes d’investigation publiée le 3 octobre dernier.

Elle révèle que l’évasion et l’optimisation fiscale des plus fortunés de notre monde à travers la création de sociétés offshores dans les paradis fiscaux (les avoirs offshores sont estimés à 11000 milliards d’euros) sont toujours un sport international. Le Président Emmanuel Macron, Dominique Strauss- Kahn, dont les Pandora Papers ont montré ses montages fiscaux baroques au Maroc et au Moyen-Orient de sa société Parnasse international, Denis Sassou- Nguesso, Président de la République démocratique du Congo également mis en cause, le ministre de l’économie Bruno Lemaire, un journaliste d’investigation... Tout ce petit monde a été évoqué pour expliquer avec humour devant une vingtaine de personnes le mécanisme de l’optimisation fiscale.

Alors que Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne présidentielle mi-octobre sous la bannière de «l’Union populaire», les Insoumis crestois se préparent donc à la décliner sur le terrain.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 5 novembre 2021