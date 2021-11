L’inratable Halloween du centre-ville

Les commerçants et l’association Archijeux ont animé le samedi après-midi dans Crest.

Petites sorcières, squelettes et monstres en tous genres... nombreux étaient les enfants (et les parents) à s’être déguisés samedi 30 octobre après-midi pour participer à "l’heureux" Halloween organisé par l’Union des Commerçants et Artisans de Crest (UCIA) de 15 heures à 18 heures.

L’association a distribué entre cent et cent cinquante «feuilles de route» aux 5-12 ans pour un jeu de piste à travers les trente-deux commerces partenaires de l’animation...

Article publié dans Le Crestois du 5 novembre 2021