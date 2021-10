Dieudonné en spectacle ce soir à Aouste-sur-Sye

L'humoriste, notamment condamné pour fraudes fiscales et « injure publique à caractère antisémite », donne deux représentations de son spectacle ce vendredi 29 octobre. « À titre privé » selon le loueur de la salle.

Sur son site Internet, Dieudonné annonce la tenue d'un spectacle ce soir, vendredi 29 octobre, à Valence dans le cadre de la tournée nationale de son spectacle Finissons-en ! Avec cette précision : « le lieu exact de cette représentation vous sera communiqué par SMS et par e-mail au plus tard quelques heures avant le début de la représentation. »

DEUX REPRESENTATIONS DANS L'ANCIEN RESTAURANT CHEZ PAULETTE

Confirmation faite sur place, l'artiste sulfureux et condamné à plusieurs reprises notamment pour « injure publique à caractère antisémite » et « incitation à la haine » en juin dernier (condamnations dont il a fait appel), sera bien à Aouste-sur-Sye, dans la salle de l'ancien restaurant Chez Paulette pour deux représentations : l'une à 20 heures et l'autre à 22 heures. « J'ai été contacté récemment par l'entourage de Dieudonné », explique Bernard Challande, propriétaire des lieux, qui attendait de recevoir l'équipe technique cet après-midi. « C'est un spectacle à titre privé », précise-t-il où 350 personnes sont attendues.

Selon Bernard Challande, la salle a été loué 400 euros pour la soirée. « J'ai besoin d'argent, surtout après le Covid, cela n'a pas été facile pour notre profession. Au-delà de ça je n'ai rien contre lui. », continue-t-il. L'information commençait à faire un peu de bruit depuis cet après-midi suite à la publication en ligne d'un article du Dauphiné Libéré annonçant l'artiste dans la Drôme. Et la gendarmerie a contacté Bernard Challande dans la matinée, toujours selon l'intérerssé. En juin 2021, Dieudonné avait pourtant été condamné à 200 000 euros d'amende et trois ans de prison dont deux ferme - peine aménagée avec le port d'un bracelet électronique - cette fois pour « fraudes fiscales », « blanchiment », « abus de biens sociaux » et « organisation frauduleuse de son insolvabilité ». Il a en effet été jugé coupable d'avoir détourné plus d'un million d'euros de recettes non comptabilisées issues de ses spectacles.

Clément Chassot