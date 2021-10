Des principes zapatistes inspirants pour la démocratie locale

Une délégation de "compas" s’est arrêtée à Saillans.

Cinq membres de la communauté zapatiste ont fait un séjour à Saillans. Ils font partie d’une délégation de plus de deux-cent «compas» qui se répartissent en Europe - membres de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN), du Congrès national indigène - Conseil indigène de gouvernement et du Front des peuples en défense de la Terre et de l’Eau des états de Morelos, Puebla et Tlaxcala.

Leur présence a permis échanges et débats. Ils étaient ici pour informer de leur lutte et de leur mouvement mais aussi pour écouter et s’imprégner de ce qui se passe en Europe...

Article publié dans Le Crestois du 29 octobre 2021