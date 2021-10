Les médiathèques se rebiffent contre le passe sanitaire

Dans la vallée, des bibliothéquaires dénoncent le dispositif gouvernemental.

Garantir un accès universel à ces lieux de culture et de savoir. Voilà les revendications du personnel gréviste des médiathèques et bibliothèques de France et de Navarre depuis que le passe sanitaire est exigé à partir de douze ans et deux mois à l’entrée de ces établissements publics.

Un mouvement suivi également dans la Drôme, qui compte cinq médiathèques départementales, et notamment à Crest : avec 14 grévistes sur 17, elle a fermé ses portes à sept reprises depuis la rentrée scolaire.

Mercredi 13 octobre, bibliothécaires, bénévoles ou salariés, se sont réunis pour faire entendre leur voix devant la permanence de la députée En marche ! Célia de Lavergne, à Chabeuil...

Article publié dans Le Crestois du 22 octobre 2021