Les Capucins s’en iront en juin 2022

Décimée par le Covid au printemps 2020, la communauté des Capucins, installée à Crest depuis le XVIème siècle, est contrainte à la dissolution.

C’est une véritable institution crestoise qui va disparaître l’été prochain. Du moins pour quelques années. Plus d’un an après l’entrée du virus du Covid entre ses murs, emportant avec lui cinq religieux sur onze - les frères Armand (78 ans), Pierre (85 ans), Emmanuel (94 ans), Marcel (99 ans) et Pierre (83 ans) -, le couvent séculaire des Capucins va fermer ses portes en juin 2022.

« La décision a été prise d’un commun accord entre la congrégation des Capucins et les frères installés à Crest mi-septembre. Ils n’étaient plus assez nombreux pour un lieu devenu trop grand pour eux », indique le diocèse de Valence...

Article publié dans Le Crestois du 15 octobre 2021