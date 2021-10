Les constructeurs d'imaginaires se réunissent à Eurre

La biennale Machin Machinesmet à l'honneur les métiers de la construction du spectacle.



Un « char à mob’ » du Transe Express, dans l’atelier de la Gare à coulisses

La Gare à coulisses, en ce lundi 11 octobre, a des allures de fourmilière. Ici, on installe un manège métallique tout en courbe, fait de câbles et de tubes d’acier. Là, on s’exerce sur une balançoire, géante à vous en donner le vertige. À l’atelier on s’atelle à un incroyable « char à mob’ », né de la fusion de deux vieilles brêles et d’un char romain...

La Gare à coulisses, installée à l’écosite d’Eurre, accueillera, les samedi 16 et dimanche 17 octobre, la biennale Machin Machines, un événement culturel autour des « constructeurs du spectaculaire ». Une petite dizaine de spectacles sont programmés, mêlant cirque et art de rue et reposant toujours sur des machineries et autres inventions techniques mises au service de l’imagination des artistes (programme complet à retrouver en rubrique Mag').

Outre sa belle programmation, Machin Machines vise aussi à mettre en lumière une profession habituellement cantonnée aux coulisses des spectacles : le métier de « constructeur du spectaculaire ». Et pourtant, sans l’intervention de ces ingénieurs métallurgistes multicartes, point de mobiles portés aux nues, de mâts chinois géants et autres porteurs coréens.....

Article publié dans Le Crestois du 15 octobre 2021