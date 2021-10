La CCVD adopte son plan climat

Ce plan précise la stratégie environnementale pour les 30 ans à venir.

C’était le gros morceau de ce conseil communautaire. La Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) a adopté mardi 28 septembre son plan climat, ou plus précisément un PCAET pour Plan climatair-énergie territorial. Un document administratif obligatoire pour l’intercommunalité qui, fort de constats scientifiques, donne des objectifs, une stratégie et un plan d’action pour réduire nos consommations d’énergies fossiles, développer les énergies renouvelables et s’adapter au réchauffement climatique.

Un phénomène qui se fait d’ailleurs sentir localement : en 50 ans, les températures dans la vallée ont augmenté de 2,1 degrés...

Article publié dans Le Crestois du 8 octobre 2021