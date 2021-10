Le cri féministe de Marie-Aude Cornu

La sociologue crestoise expose « Le cri de la vulve » au château Pergaud, à Allex.

« C’est venu à moi, comme un gros paquet, par une insomnie créative suite à une grosse colère. » Marie-Aude Cornu n’est pas une artiste à proprement parler, mais la sociologue et anthropologue de formation en avait gros sur la patate. Son exposition, intitulée « Le cri de la vulve » et installée au château Pergaud, à Allex, est le fruit de cette nuit d’insomnie.

À travers douze installations, la Crestoise propose, jusqu’au 17 octobre, sa « vision personnelle des normes et des violences patriarcales » : « Nous vivons une quatrième vague féministe où il est beaucoup question des violences sexuelles. Cette vague m’a éclaboussée. » L’objet de cette exposition est un tabou patriarcal, à savoir le sexe féminin et, plus précisément, la vulve, qui regroupe l’ensemble des organes génitaux externes...

Article publié dans Le Crestois du 8 octobre 2021