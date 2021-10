Les donneurs de sang fêtent leurs cinquante ans !

L’Amicale de Crest parvient à collecter 1200 dons chaque année en moyenne.

L’Amicale des Donneurs de Sang de Crest a fêté le samedi 2 octobre son cinquantième anniversaire, mais avec un an de retard pour cause de pandémie. C’est le 4 octobre 1970 que Marcel Vadon, avec une petite équipe, a créé cette amicale pour faire la promotion du don du sang auprès de la population de notre région.

L’Amicale, avec sa douzaine de bénévoles, intervient sur le terrain pour réparer et annoncer les collectes réalisées par l’Etablissement Français du Sang. Depuis sa création, ce sont plusieurs centaines de bénévoles qui ont oeuvré sous les présidences de Raymond Mulatier, Adrien Pinet, Eva Nivot, Marie- Lorraine Maestron et, depuis 2016, Georges Daadoun.

Le Don du Sang ce sont quatorze collectes : huit à Crest ; deux à Allex ; deux à Grâne et deux à Mirabel et Blacons. Avec 1 200 dons en moyenne à l’année. C’est un bon score, si on le compare aux années 2000 et leurs 1 700 dons pour 21 collectes.

Ces collectes ne pourraient avoir lieu sans le soutien des communes du secteur, qui mettent à la disposition de l’amicale des salles et du matériel pour chaque collecte. L’an prochain, la salle de Mirabel et Blacons ne sera plus disponible pour cause de travaux. La collecte sera déplacée au gymnase de Piégros La Clastre, mis à la disposition par la 3CPS.

Après avoir retracé l’histoire de l’Amicale, le président a remercié les donneurs, les bénévoles et tous ceux, individuels ou entreprises, qui soutiennent son action. Parole a été donnée aux personnalités venues remercier les bénévoles pour leur engagement : Hervé Jardin, président de l’Union Départementale des Associations pour le Don du Sang, Jean-Pierre Basset, ancien président de cette union et donneur depuis 1972, Catherine Ribard représentait l’EFS et Stéphanie Karcher la mairie de Crest.

Tous ont rappelé que donner son sang sauve des vies et que c’est un bien petit geste pour une très grande cause. La réunion s’est terminée sur le traditionnel pot de l’amitié sans oublier le gâteau d’anniversaire.

Laurence Issoulie

Plus d’infos : 06 41 28 22 90

Article publié dans Le Crestois du 8 octobre 2021