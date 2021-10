Année "un peu blanche" pour les commerces crestois

Entretien avec Isabelle Demarque, nouvelle présidente de l’UCIA.

L’Union Commerciale, Industrielle et Artisanale (UCIA) de Crest organisait son assemblée générale le 14 septembre dernier. Une occasion pour l’association, qui rassemble 70 entreprises, de réunir ses membres après une année marquée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. L’occasion aussi de faire le point sur les actions qui seront prochainement menées par l’UCIA, toujours dans l’objectif d’animer le centre-ville et de faire connaître au public la grande diversité des enseignes crestoises.

Entretien avec la nouvelle présidente de l’UCIA, Isabelle Demarque...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou Cet entretien est réservé aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 8 octobre 2021