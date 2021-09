L'aide à domicile en pénurie de main-d'oeuvre

Le secteur peine à recruter et l'obligation vaccinale n'arrange rien.

« Nous avions déjà des difficultés à recruter mais là, c’est du jamais vu ! » C’est le constat de Rémy Trescol, responsable du service d’aide à domicile de l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) de la Drôme. Sur les quatre associations de la vallée (Upie, Allex, Divajeu et Mirabel-et-Blacons), « il nous manque une dizaine de personnes », indique-t-il. Conséquence, l’ADMR n’est plus en capacité de répondre à tous les nouveaux besoins et doit « prioriser les actes ou réduire certaines prestations », continue-t-il.

L’obligation vaccinale pour les aides à domicile n’arrange rien à l’affaire. Environ 5% des salariés refuseraient de se faire vacciner...

