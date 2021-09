Crest : le conseil municipal vote la hausse du prix de l'assainissement

C'est la suite logique de la mise en demeure de la ville, qui doit réaliser en urgence des travaux très coûteux sur son réseau.

Après trois mois d’abstinence pour cause de grandes vacances, les élus crestois se sont réunis le lundi 27 septembre à l’Hôtel de ville, salle Max Tabardel, pour un conseil municipal de rentrée à l’ordre du jour chargé. Au menu des débats : la mise en place d’un budget dédié au nouveau dispositif de transport en commun « Mouv’ à Crest », un point sur le rapport d’activité des services de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS), et plusieurs délibérations portant sur l’eau et l’assainissement.

De quoi débattre, donc. Sans compter les petits imprévus, susceptibles de faire dérailler un conseil municipal à fleur de peau, où majorité et opposition s’écharpent sans trêve ou presque depuis l’élection d’Hervé Mariton à la mairie de Crest, en juin 2020. Une élection suivie des péripéties judiciaires que l’on connaît et qui n’ont pas manqué, lundi soir, de se rappeler au bon souvenir des uns et des autres...

Article publié dans Le Crestois du 1er octobre 2021