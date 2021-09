Une Crestoise en lice pour Miss Rhône-Alpes

Anaël Tavares, Miss Drôme vallée du Rhône, concourt samedi 25 septembre.

Elle sera en compétition avec vingt autres jeunes filles de la zone Rhône-Alpes. Samedi 25 septembre a lieu l’élection de Miss Rhône-Alpes, au phare de Chambéry, en Savoie. Et c’est une Crestoise, Anaël Tavares (18 ans), qui représentera la vallée de la Drôme.

La charmante brune compte sur le soutien de tout le monde pour l’emporter : il est possible de voter pour elle à partir de 8h, le samedi 25 septembre et jusqu’à 20h en envoyant par SMS « RA20 » au 71415 et ce de manière illimitée. Mais chaque SMS vous coûtera 75 centimes d’euro.

La gagnante sera directement « qualifiée » pour la finale où dix concurrentes seront jugées par un jury. Les neuf autres finalistes seront sélectionnées par le public présent dans la salle. Il est d’ailleurs possible d’assister à la cérémonie à Chambéry en contactant l’office de tourisme au 04 79 33 42 47.

PORTE-PAROLE DES VICTIMES DE VIOLENCES

Le Crestois s’est fait l’écho à plusieurs reprises de cette élection. Assez rare pour le souligner, Anaël Tavares a la particularité de vouloir sensibiliser aux violences intrafamiliales à travers le concours de Miss France. Elle a été avec sa mère et ses trois frères et soeurs victime de maltraitance par son père.

« Je veux parler de la violence familiale et pas seulement de la violence conjugale. Pendant cette période Covid, les chiffres ont flambé, il faut que quelqu’un parle en sachant ce que c’est, et je veux le faire. La paix dans le monde, sauver des animaux... C’est bien gentil, mais il y a des problèmes plus proches de nous, comme la famille. Je veux être une porte-parole de ce message et pas l’objet de la femme-modèle. », nous expliquait-elle au lendemain de sa victoire à l’élection de Miss Drôme vallée du Rhône.

Bonne chance à elle.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 24 septembre 2021