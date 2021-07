Le picodon en fête malgré tout

Cette année, le Comité de la fête du Picodon a organisé une foire à Saoû.

La Foire du picodon de ce dimanche 18 juillet a eu lieu et c’est bien là le bonheur de retrouver le fromage et son ambiance au coeur du village de Saoû.

Cette année, ni confrérie, ni de concours, ni animation... Alors le marché d’une petite centaine d’exposants s’est étalé sur les places, dans les recoins du village abrité par sa forêt.

Les producteurs, artisans et vendeurs en tout genre sont là tôt le matin, le soleil commence à pointer - enfin - le bout de son nez ! Sur la place des Cagnards, les fromagers vantent leur picodon. Ils ne sont que trois à présenter des tommes, à faire sentir ce parfum bien connu des visiteurs.

Un autre éleveur a choisi de proposer uniquement des plats cuisinés et des terrines à base de chevreau. « Il faut valoriser cette viande car, si vous voulez continuer de manger du fromage, il faut manger du chevreau ! », précise Inès de Rancourt, de la Chèvre qui Saourit.

C’est ainsi que le chemin est tracé vers le Syndicat caprin. Créé en 1963 avec des éleveurs drômois, il défend et accompagne une centaine de fermes, soit la moitié des éleveurs de chèvres. Avec eux, il demande un changement de date de la foire du picodon, car le printemps est bien mieux adapté. Il écoute la demande des éleveurs qui veulent appliquer les soins par les plantes à leur troupeau. Puis le syndicat travaille sur une demande de Label rouge sur le chevreau « lourd », comprenez d’au moins deux mois et 17 kg sur pied. La validation est en attente.

Toujours pour valoriser la filière, un livre de recettes est en cours d’édition, avec les plats à base de chevreau, élaborés par le meilleur ouvrier de France, Alain Berne (Hostin), et la cheffe de L’auberge à la ferme, Cathy Dorey (Saint- Bardoux).



L’équipe du Syndicat caprin

UNE FINE APPELLATION

Grâce au syndicat, la période des chèvres maigres est en train de passer pour les éleveurs ! Des formations pour transformer leur viande leur permettent de vivre plus sereinement et leur octroie des temps libres.

Les produits lactés sucrés, les plats salés, les terrines… c’est toute une gamme de produits locaux à base de chevreau et de chèvre que le syndicat propose à la dégustation. La chèvre est bien présente, au-delà du roi du jour, Le Picodon !

Pendant ce temps, le vieux moulin à huile de noix est ouvert et les visites guidées permettent de découvrir son fonctionnement et l’histoire de ce curieux moulin rénové. D’autres visites gratuites seront possibles le dimanche 25 juillet, à 9h30 (départ devant l’office de tourisme). Une balade guidée gratuite en forêt « au fil de la Vèbre » sera aussi proposée l’après-midi (départ 15h30 devant l’auberge des Dauphins).



La Pekno Parade

Toute la journée, c’est la musique qui animait les rues avec la Pekno Parade et sa joie de vivre habituelle ! Et pour clore cette journée du 18 juillet, la Foire du Picodon a accueilli à partir de 20 h les musiciens Coeur de Vach' qui ont fait danser la place des Cagnards !

La fête du Picodon a eu lieu grâce à l’action du Comité de la fête du Picodon et à la bonne volonté d’une cinquantaine de bénévoles, sur le feu pendant toute la préparation et jusqu’au démontage ! « Il en manque de plus en plus car pour être confortables dans l’organisation d’un format habituel, il faudrait être une bonne centaine, voire cent cinquante ! », précise la responsable des bénévoles.

Le village a repris ses airs de fête, terrasses et boutiques prises d’assaut, au grand plaisir des gens qui savourent chaque instant à respirer un air soufflé et parfumé des embruns de la forêt.

Corinne Lodier

Article publié dans Le Crestois du 23 juillet 2021