La chapelle des Cordeliers est entrée en turbulence !

Programmation jusqu’au 29 juillet.

Turbulence des Arts s’est installé pour la cinquième année et ce, jusqu’au 29 juillet (10h-19h , tous les jours) à la Chapelle des Cordeliers. Ensuite, après une nouvelle installation, l’exposition sera visible à partir du 2 août. L’entrée sera alors payante.

Des artistes étrangers et drômois présentent leurs oeuvres : Mark Sutherland d’Afrique du Sud, nouvellement installé à Crest, étonne avec ses « machines »; Patricia Grangier dont le talent est reconnu aux USA; Robert Didier bourré de talent, Fiona Mc Clean (née en Allemagne et de nationalité britannique), Adrien grenier, jeune artiste prometteur, Patricia Junillon, franco-allemande, que l’on ne présente plus ; Christian Meunier, élève de Maurice Dien, invité il y a deux ans. Maaike Gorce, agricultrice, retraitée et autodidacte et Jean-Paul Tinland, autodidacte dont les oeuvres sont si attachantes…

La Chapelle se prête aussi à des rencontres.

L’ITALIE EN CHANSON

Ainsi, le jeudi 15 juillet, Ludivine Van Poucke nous a présenté des « chants spontanés » qui ont fait résonner la pureté de sa voix, et ce sans micro. Elle a pu ainsi réaliser ses rêves : chanter dans une chapelle et charmer les visiteurs.

En fin d’après-midi, ce fut le duo Canzonieri, Rénato et Yannick, qui nous a fait parcourir l’Italie en chansons : chansons napolitaines, succès des années 1970, chansons traditionnelles qui chantent le travail, l’amour, les femmes, la liberté, la mort. Tous deux vivent leurs chansons avec passion et chaleur. Renato, au chant, s’accompagne de percussions corporelles et Yannick, avec sa guitare sèche et sa belle voix, complètet le duo. Deux très beaux moments!

La Chapelle est ouverte tous les jours de 10h à 19h. Les bénévoles vous attendent nombreux cet été. L’entrée est gratuite.

Daniella Chaise-Perez

Article publié dans Le Crestois du 23 juillet 2021