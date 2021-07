« La rénovation de Saint-Sauveur est l’affaire de tous »

Entretien avec G. Lafont, président de l'Association des Amis de St-Sauveur, qui entend accompagner la réhabilitation du monument.

Il se passe quelque chose en l’église Saint-Sauveur. L’édifice religieux, bâti au coeur de Crest en 1847 - dans un style néo-classique atypique -, est aujourd’hui en mauvais état : sa coupole, en particulier, se détériore jour après jour, au point qu’il a fallu y installer un immense filet pour éviter qu’une pierre ne finisse par assommer un visiteur, voire pire...

Lors des dernières élections municipales, le maire de Crest s’était emparé du sujet et avait proposé de lancer un grand chantier de rénovation de l’église, propriété de la commune et classée monument historique, dans le courant de la mandature 2020-2026. Un grand projet qui pourrait prendre des années avant de se concrétiser, et qu’une toute jeune association crestoise a bien l’intention d’accompagner.

Les Amis de Saint-Sauveur, constitués en association en août 2020, veulent accompagner ce grand chantier et inviter les Crestois a s’approprier un monument qui est, aujourd’hui, principalement fréquenté par les catholiques.

Entretien avec Ghislain Lafont, président de l’association...

Article publié dans Le Crestois du 23 juillet 2021