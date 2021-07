Une fête nationale fraîche et humide !

Mais les grosses caisses ont suffi à ranimer les feux du 14 juillet...

À Saillans :

À Saillans, c’est la municipalité qui organisait les festivités de ce 13 juillet un peu particulier. Au programme : concours de pétanque avec la pétanque saillansonne ; déambulation avec Los Cailletos, venus de Chabeuil ; traditionnelle descente aux flambeaux avec les pompiers, qui devait s’achever par une descente en canoë... mais l’eau était, paraît-il, un peu trop fraîche ! Le feu d’artifice, contemplé depuis le pont, a lancé le bal place de la République, où l’US Basket Crest Saillans tenait la buvette.

À Crest :

L’amicale des pompiers a renoué cette année avec une veille tradition qui n’avait plus lieu à Crest depuis les années 1970 : le bal des pompiers ! Le dancefloor s’est peu à peu rempli au fil de la soirée du 13 juillet, qui s’est terminée à minuit et demi en échappant aux averses. Dj Lorenzo s’est chargé de faire danser les gens, à l’ombre d’une Tour de Crest illuminée et bardée de son gigantesque drapeau français. De quoi lancer les hostilités avant la soirée du lendemain et le triple feu d’artifice.

À Allex :

Pas de bal cette année à Allex ! « Trop contraignant, explique le maire Gérard Crozier. Il fallait faire respecter une distance de trois mètres entre les danseurs... C’était trop compliqué ». Une soirée a tout de même été organisée au stade municipal, mardi 13 juillet, assurée par le Comité des fêtes et le club de foot d’Allex, Chabrillan et Eurre (ACE). Les sommes récoltées sont reversées au centre de loisirs les P’tits loups. Avant le traditionnel feu d’artifice, les Allexois, pour se restaurer, ont eu le choix entre daube et défarde.

À montmeyran :

La fête républicaine de Montmeyran s’est déroulée fraîchement cette année, au stade de la rivière, le 13 juillet au soir. Vers 20 heures, l’énorme barbecue, installé pour l’occasion, laissait s’échapper un doux fumet de chipolata et de brochettes au poulet. Les petits ont pu se défouler sur des structures gonflables tandis que les parents visitaient les différents exposants du marché de producteurs. Un gigantesque écran, posé sur la pelouse, a ensuite permis à tout le monde de visionner deux films d’animation et le spectacle musical les Franglaises.

Article publié dans Le Crestois du 16 juillet 2021