Tourisme : entre optimisme prudent et inquiétudes sanitaires

Les touristes, notamment étrangers, sont de retour, mais les annonces d’Emmanuel Macron menacent une saison touristique qui avait bien commencé.

Au Gervanne Camping de Mirabel-et-Blacons, on pourrait se croire de retour dans le monde d’avant. Les emplacements de camping-cars sont presque tous occupés, et la petite plage qui donne sur la Drôme, à l’embouchure de la Gervanne, est bien remplie.

« Comme chaque année, nous avons pris trois semaines de vacances, pour descendre jusqu’à la Côte-d’Azur, et là nous remontons lentement vers la maison », explique un couple dans la soixantaine originaire de Groningen, au nord des Pays-Bas. « Notre gouvernement a récemment «déconseillé fortement» les séjours en France à cause du variant Delta, mais on s’en fout, on était déjà partis ! », rigole Jan, le mari. Ils ne sont visiblement pas les seuls à ne pas avoir suivi les injonctions des autorités néerlandaises, si l’on se fie au nombre de plaques minéralogiques jaunes visibles dans les campings de la vallée.

Mais la crise sanitaire a quand même modifié le profil des visiteurs dans notre région...

Article publié dans Le Crestois du 16 juillet 2021