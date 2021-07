La virade de l’espoir est de retour !

Pour vaincre la mucoviscidose, rendez-vous le dimanche 26 septembre à Mirabel-et-Blacons.

Après une année 2020 difficile pour tous, la Virade de l’espoir est dans les startingblocs pour faire sa réapparition à Mirabel-et-Blacons le dimanche 26 septembre 2021.

Le mercredi 30 juin, les bénévoles disponibles ont planté avec enthousiasme le programme qui sera proposé aux visiteurs qui viendront soutenir la cause de Vaincre la mucoviscidose. La recherche avance à grands pas et une trithérapie a fait récemment son apparition sous le nom de Kaftrio. Ce médicament représente un grand espoir pour la majorité des patients car il va considérablement améliorer leur quotidien en réduisant les soins et en augmentant leur capacité respiratoire.

Les efforts des bénévoles n’ont pas été vains mais ils doivent continuer car il reste des progrès à faire : trouver un traitement pour les autres patients ne pouvant bénéficier de Kaftrio et, au final, vaincre la mucoviscidose !

La Virade de l’espoir 2021 proposera de nombreuses randos et un cross-détente auquel pourront se joindre les adeptes du cani-cross. Une chasse au trésor sera également proposée aux enfants et adultes. Divers stands seront présents (fleurs, plantes, artisanat, gâteaux, snacks, buvette et une pêche à la ligne pour les plus petits…). La country sera présente et un spectacle musical viendra charmer les oreilles de tous. Pour finir, un vide-grenier sera organisé sur le stade toute la journée.

Compte-tenu du covid qui continue à nous menacer, certaines animations habituelles ne pourront être présentes, telles le repas ou les structures gonflables. Produits désinfectants et masques seront tenus à la disposition des visiteurs.

Rendez-vous est donné à tous ceux qui le souhaitent le dimanche 26 septembre 2021 !

Article publié dans Le Crestois du 16 juillet 2021