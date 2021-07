Un lit tout neuf pour la Saleine

Plus d’un an après la fin du chantier, la renaturation de la Saleine a été officiellement inaugurée.

« Un beau résultat pour sauver l’eau ». C’est en ces termes que le maire de Crest, Hervé Mariton, a qualifié lundi 5 juillet les travaux de renaturation du cours d’eau de la Saleine - à la sortie ouest de la ville, tout près de la zone d’activités de la Condamine – lors d’une inauguration officielle.

Entamés à la fin de l’année 2019 à l’initiative du Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD) et de la ville de Crest, ces travaux d’aménagements écologiques et de prévention des inondations ont été finalisés il y a déjà plus d’un an, à l’hiver 2020. C’est le président du SMRD et maire d’Allex, Gérard Crozier, qui a accueilli tout un parterre d’invités pour l’occasion...

Article publié dans Le Crestois du 16 juillet 2021