Quel beau métier, professeur !

Jean Beaufort, directeur de l’école de Blacons, a pris sa retraite.

Quelle foule, en ce mardi 6 juillet, à la salle des fêtes de Blacons ! Des jeunes et des moins jeunes, des profs et des non profs, des élus et des ex-élus, des Blaconnais, des Clastrois et des gens venus de plus loin pour rendre hommage à un jeune retraité.

Au centre de toutes ces attentions : Jean Beaufort, le directeur de l’école élémentaire de Blacons, à ce poste depuis 16 ans après avoir occupé la même fonction à Chabrillan pendant 7 ans et à Vercheny pendant 3 ans. Autant dire un monument du petit monde de l’éducation nationale dans la vallée de la Drôme...

Article publié dans Le Crestois du 9 juillet 2021